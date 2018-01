Papa Francesco | cambiare il Padre Nostro perché nessuno sia abbandonato alla tentazione

Vaticano - Papa Francesco pontifica sul riscaldamento globale : 'Colpa dell'uomo' : Sul riscaldamento globale, insomma, nonostante i tentennamenti della scienza il Papa mostra di non avere dubbi.

Così Papa Francesco si è scagliato contro il '68 : Papa Francesco contro i "nuovi diritti" acquisiti durante il 1968. È stato un Bergoglio forse inaspettato quello che ieri ha tuonato sull'argomento durante il saluto di inizio anno al corpo diplomatico presente in Vaticano. Nel cinquantesimo anniversario del fenomeno politico e sociale che ha sconvolto i costumi del mondo, infatti, il pontefice argentino ha dichiarato: "In seguito ai sommovimenti sociali del ...

La politica dell'incontro e l'ecumenismo - ecco la collana "La Teologia di Papa Francesco" : Il suo modo di abitare la Chiesa e il mondo che traspare dai suoi gesti e dalle sue parole è espressione di uno stile di vita e non di un mero insegnamento dottrinale. Dall'analisi dell'autore emerge ...

Papa Francesco - operazione Pechino. Perché è così difficile l’accordo con la Cina : Era il sogno di Giovanni Paolo II e l’obiettivo di Benedetto XVI, è la partita a cui Papa Francesco sta dedicando molte energie: raggiungere un accordo tra Vaticano e Cina e normalizzare la situazione dei cattolici nell’immenso paese, che con il presidente Xi Jinping si affaccia oggi sulla scena internazionale come potenza globale. Non più – per dirla secondo la terminologia del regime – in quanto “Grande Nazione” (da guo) ma “Nazione Forte” ...

Papa/ Mons. Luigi Negri : "Francesco strumentalizzato da certi cattolici - la Chiesa si 'piega' ad atei e Islam" : Papa Francesco e la crisi della Chiesa: Mons. Luigi Negri, 'Bergoglio strumentalizato da certi cattolici, così Chiesa si è piegata a Islam e atei'.

Messaggio di Papa Francesco su Gerusalemme e Corea : ... al fine di trovare nuove strade per superare le attuali contrapposizioni, accrescere la fiducia reciproca e assicurare un futuro di pace al popolo Coreano e al mondo intero". "Il disarmo integrale e ...

Papa Francesco : "Sui migranti grazie all'ItaliaSono persone - basta alimentare le paure" : Secondo Bergoglio "oggi si parla molto di migranti e migrazioni, talvolta solo per suscitare paure ancestrali". E ancora: "Desidero esprimere particolare gratitudine all'Italia che ha mostrato un cuore aperto e generoso, senza chiusure": Su Gerusalemme: "Si mantenga lo status quo".

Papa Francesco : urgente prendersi cura della Terra - ridurre le emissioni : “Tra i doveri particolarmente impellenti vi è oggi quello di prendersi cura della nostra Terra. Sappiamo che la natura può essere di per sé cruenta anche quando ciò non è responsabilità dell’uomo“: lo ha dichiarato Papa Francesco ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ricevuti in Vaticano. “Non bisogna dimenticare che c’è anche una precipua responsabilità dell’uomo ...

Papa Francesco : "I migranti sono delle persone - basta alimentare paure" : "Si parla molto di migranti , talvolta solo per suscitare paure ancestrali". Lo ha detto Papa Francesco , ricordando che "le migrazioni sono sempre esistite". Non bisogna dimenticare, ha aggiunto, che ...

Cappella Sistina - Papa Francesco battezza 34 neonati : Papa Francesco è arrivato nella Cappella Sistina dove oggi, Festa del Battesimo del Signore, presiede nella Cappella Sistina la Santa Messa nel corso della quale amministra il Sacramento del Battesimo ...

Papa Francesco/ Per essere felici fate come i Re Magi : non seguite stelle cadenti - denaro e carriera : Durante l'oramai tradizionale Messa per l'Epifania, Papa Francesco ha inviato a seguire "la stella di Gesù" e, in relazione al tema del dono, ha esortato a "fare del bene in modo gratuito"(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:00:00 GMT)