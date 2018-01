Pallanuoto | A1 2018 | Pro Recco e AN Brescia vincono negli anticipi della 12ma giornata

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : nel recupero dell’ottava giornata Padova-Messina 17-5 : Padova si riscatta e riprende la rincorsa a Catania: nel recupero dell’ottava giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile la compagine patavina reagisce alla fragorosa eliminazione in Coppa Italia e si issa al secondo posto solitario in campionato, liberandosi della compagnia di Rapallo, Roma e Milano, dopo aver battuto Messina per 17-5. Le ospiti si presentano con sole 10 giocatrici a referto, e questo, oltre al gap tecnico tra le due ...

Il 2018 della Pallanuoto Banco BPM Sport Management inizia con il successo per 9-3 sul campo della Pallanuoto Trieste : La Pallanuoto Banco BPM Sport Management tornerà in vasca sabato 13 gennaio, nel primo match casalingo del 2018 che vedrà i Mastini ospitare alle Piscine Manara di Busto Arsizio i liguri del ...

Pallanuoto - A1 2018 : i migliori italiani dell’11ma giornata. Francesco Di Fulvio show a Brescia : Undicesimo turno per il campionato di Pallanuoto maschile. In acqua è andato in scena alla Mompiano il big match tra l’AN Brescia e la Pro Recco: i campioni d’Italia non hanno fatto sconti vincendo a domicilio e fuggendo via in classifica. Segue a tre lunghezze di distanza una più che positiva Sport Management. Andiamo a rivivere la giornata con i migliori italiani. Francesco Di Fulvio: è il grande ex il protagonista alla Mompiano. ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : clamorosa eliminazione per il Plebiscito Padova : Terza ed ultima giornata per la seconda fase della Coppa Italia femminile di Pallanuoto. Sono, come previsto, quattro le squadre che passano il turno e volano alle finali: a Padova avanzano Cosenza e Bogliasco, ad Ostia Orizzonte Catania e SIS Roma. C’è del clamoroso per l’eliminazione casalinga delle campionesse d’Italia della Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere i risultati della giornata odierna e le classifiche ...

Pallanuoto - Coppa Italia femminile 2018 : risultati e classifiche della seconda giornata : seconda giornata per la seconda fase della settima edizione della Coppa Italia femminile. Due i match giocati nei due gironi tra Ostia e Padova: andiamo a vedere i risultati e le classifiche aggiornate. Girone D Bogliasco Bene-Cosenza Pallanuoto 4-4 Bogliasco Bene: Malara, Viacava, Zimmerman, Dufour 2, Trucco, Millo, Maggi, Rogondino, Boero, Rambaldi 1, Cocchiere 1, Casey, Imperatrice. All. Sinatra Cosenza Pallanuoto: Nigro, Citino, Gallo, De ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica dell’undicesima giornata. Pro Recco devastante - AN Brescia battuta nel big match : C’era tanta attesa, dopo la sorpresa arrivata nel finale della scorsa stagione, e invece la Pro Recco ha messo sin da subito le cose in chiaro nel big match dell’undicesimo turno del campionato di Pallanuoto maschile. A Mompiano i campioni d’Italia in carica scappano via nel primo quarto e poi gestiscono la rimonta dell’AN Brescia, vincendo per 7-3 e scappando in classifica. La prima delle inseguitrici è la Sport ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : Padova-Bogliasco 9-9 nella prima partita della seconda fase : Si apre con un pareggio la seconda fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: a Padova, le padrone di casa sono state fermate sul 9-9 dal Bogliasco nella prima sfida del Girone D. Le ospiti hanno provato lo strappo decisivo già nel primo quarto, chiuso sull’1-4, ma la classe delle Campionesse d’Italia è venuta fuori nel secondo parziale, quando sono riuscite a rientrare sul 5-5. La gara, sempre in equilibrio, ha visto gli ...

Pallanuoto femminile - oggi al via la seconda fase della Coppa Italia 2018 : si decidono le partecipanti alla Final Four : Scatta, ad Ostia e Padova, la seconda fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: da oggi a domenica le sei squadre ancora in corsa competeranno per accedere alla Final Four che si giocherà a febbraio. Nel Girone D saranno impegnate Padova, Bogliasco e Cosenza, mentre nel Girone E scenderanno in acqua Roma, Rapallo e Catania. Le patavine e le liguri sono certamente le favorite per il passaggio alla Finale a quattro del mese prossimo, e si ...

Pallanuoto - A1 2018 : undicesima giornata. Big match tra AN Brescia e Pro Recco : ...//www.facebook.com/CircoloCanottieriOrtigiaSettoreNuotoEPallanuoto/ Posillipo-Lazio 16,00 Pallanuoto Trieste-Bpm Sport Management 16,00 Brescia-Pro Recco 18,00 diretta streaming su https://www.

Pallanuoto - A1 2018 : undicesima giornata. Big match tra AN Brescia e Pro Recco : Si torna in acqua nel massimo campionato di Pallanuoto maschile: l’A1 riparte dopo la pausa natalizia con l’undicesima giornata, che si giocherà tutta, come di consueto, nel pomeriggio di sabato (6 gennaio). Mai turno più interessante poteva esserci. Questo undicesimo infatti vede in acqua a sfidarsi le due superpotenze del campionato: AN Brescia e Pro Recco. Dieci vittorie in altrettante partite per entrambe le compagini, leader in ...

Pallanuoto femminile - verso gli Europei 2018 : le possibili novità tra le convocate del Setterosa. Chiappini e tante giovani in arrivo : Tutto pronto per una nuova stagione di grande Pallanuoto femminile: il punto clou di questo 2018, in assenza di Mondiali ed Olimpiadi, saranno sicuramente gli Europei, che si svolgeranno dal 14 al 28 luglio in Spagna, a Barcellona. Andiamo a scoprire ruolo per ruolo le possibili novità tra i convocati del Setterosa, vice campione olimpico in carica: Fabio Conti vuole portare la sua nazionale sul podio continentale dopo una campagna iridata a ...

Pallanuoto - verso gli Europei 2018 : le possibili novità tra i convocati del Settebello. Nuove opportunità per Campagna : Tutto pronto per una nuova stagione di grande Pallanuoto: il punto clou di questo 2018, in assenza di Mondiali ed Olimpiadi, saranno sicuramente gli Europei, che si svolgeranno dal 14 al 28 luglio in Spagna, a Barcellona. Andiamo a scoprire ruolo per ruolo le possibili novità tra i convocati del Settebello: molti i volti nuovi che proverà Sandro Campagna, anche se si affiderà sicuramente al gruppo plurimedagliato olimpico. Portieri Punto fisso ...

Pallanuoto - obiettivo podio per il Setterosa agli Europei 2018. Izabella Chiappini l’arma per tornare al vertice : Lunedì 24 luglio 2017: forse il momento più deludente di questa stagione per quanto riguarda la Pallanuoto azzurra a livello femminile. In quel di Budapest il Setterosa, lanciato dalla medaglia d’argento olimpica conquistata un anno prima a Rio de Janeiro, era pronto all’ennesima entrata nella top-4 internazionale: mancava solo lo scalino chiamato Russia che, visto anche un girone preliminare super, sembrava davvero facile da ...

Pallanuoto - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Il programma tra Europa Cup - World League ed Europei : Tutto pronto per una nuova stagione per la Pallanuoto internazionale che sarà ricca di eventi sia al maschile che al femminile, soprattutto per quanto riguarda le nazionali, impegnate in Europa Cup, World League ed Europei. Andiamo a scoprire il programma completo con il Calendario e tutte le date del 2018. Uomini Europa Cup Primo turno dal 15 al 18 febbraio, final eight dal 6 all’8 aprile World League 28 maggio – 2 giugno Super ...