Pallamano | Qualificazioni Mondiali 2019 | le avversarie dell’Italia ai raggi X Vietato

Pallamano : la Nazionale italiana viene sconfitta da Israele a Merano - ora testa alle qualificazioni ai Mondiali 2019 : Si è chiusa con una sconfitta la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana al girone di qualificazione ai Mondiali di Pallamano maschile 2019, arrivata alla Palestra Karl Wolff di Merano contro la compagine di Israele, per il punteggio di 29-27. La gara ha visto sin da subito il tecnico Riccardo Trillini sperimentare diverse rotazioni in tutti i ruoli, soprattutto in quello di centrale, con il solo Thomas Postogna a difendere la porta per ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite dell'Italia : I match dell'Italia saranno trasmessi in diretta streaming sul sito federale. GIOVEDI' 11 GENNAIO: 16.30 Ucraina vs Isole Fær Øer 19.00 Italia vs Romania VENERDI' 12 GENNAIO: 16.30 Romania ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite dell’Italia : L’Italia è pronta per affrontare le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Pallamano maschile: è un momento storico per la nostra Nazionale che non è mai stata così vicina alla rassegna iridata. Il PalaResia di Bolzano ospiterà il girone di qualificazione che comprende anche Ucraina, Romania e Isole Fær Øer: da giovedì 11 a sabato 14 gennaio le quattro squadre si affronteranno tra di loro con partite di sola andata. La prima classificata del ...

Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2019 : azzurri in raduno a Bolzano - i convocati di Riccardo Trillini : Sarà un inizio di 2018 ricco di impegni per la Nazionale italiana di Pallamano maschile, che inizieranno domani (3 gennaio) in Aldo Adige l’ultimo raduno prima delle sfide di qualificazione ai Mondiali 2019 contro Isole Far Oer, Ucraina e Romania, in programma dall’11 al 13 gennaio. Tra i convocati di mister Riccardo Trillini spiccano le annunciate assenze di Ardian Iballi, Pablo Marrochi e Demis Radovcic, il cui stop sembra più ...