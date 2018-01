: Ordine francescano, buco da 20 milioni nei bilanci per speculazioni finanziarie: chiesto il… - TutteLeNotizie : Ordine francescano, buco da 20 milioni nei bilanci per speculazioni finanziarie: chiesto il… - TutteLeNotizie : Ordine francescano, buco da 20 milioni nei bilanci per speculazioni finanziarie: chiesto il… - Cascavel47 : Ordine francescano, buco da 20 milioni nei bilanci per speculazioni finanziarie: chiesto il giudizio per 3 frati… - francescot2013 : Ciaooo carissimo sono Francesco don Davide oggi e stata una puntata bellissima specialmente che io e mia moglie si… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Tre frati a processo per un “” da 20di euro nella casse francescane. La Procura di Milano dovrà chiedere il giudizio per appropriazione indebita per gli ex amministratori di tre enti dei Frati Minori, nell’inchiesta sulledi alcuni francescani. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Maria Vicidomini, che ha respinto la richiesta di archiviazione e ha disposto l’imputazione coatta per Giancarlo Lati, ex economo della Casa Generalizia, per Renato Beretta, ex economo della Provincia di Lombardia San Carlo Borromeo dei Frati Minori, e per Clemente Moriggi, ex economo della Conferenza dei ministri provinciali dei Frati Minori d’Italia. I 20di euro distratti dalle casse dell’derivano da lasciti, donazioni e affitti di immobili. Somme che un “sedicente investitore-fiduciario“, Leonida ...