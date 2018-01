Onorato Armatori : numeri positivi in 2017 per merci in Sardegna e Sicilia (2) : (AdnKronos) - Il traffico merci del gruppo, considerando tutte le linee servite (Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba, Malta, Tremiti), ha avuto una crescita del 9%. "Sono soddisfatto del risultato sinora ottenuto, dovuto principalmente al rapporto di fiducia e collaborazione con il mondo dell'autotrasp