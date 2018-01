Onorato Armatori | numeri positivi in 2017 per merci in Sardegna e Sicilia 2

Onorato Armatori : numeri positivi in 2017 per merci in Sardegna e Sicilia : Roma, 10 gen. (AdnKronos) - E' stato un 2017 all’insegna del segno "più" per il traffico merci di tutto il gruppo Onorato Armatori, sia in Sardegna che in Sicilia. Risultati più che soddisfacenti nelle due maggiori Isole italiane, che testimoniano il grande sforzo profuso, con investimenti di grande