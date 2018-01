OnePlus 5T Lava Red Prezzo PIù Basso In Assoluto | Solo 490 Euro

OnePlus 5T presentato in Cina nell’esclusiva colorazione Red Lava : OnePlus 5T è stato presentato ufficialmente oggi in Cina, a distanza di un paio di settimane dell'evento globale, con una colorazione esclusiva L'articolo OnePlus 5T presentato in Cina nell’esclusiva colorazione Red Lava è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.