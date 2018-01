Omogeneizzati contaminati da cloro

: Omogeneizzati Italiano alla frutta contaminati con Candeggina - ladysilviait : Omogeneizzati Italiano alla frutta contaminati con Candeggina - ladysilviait : Omogeneizzati Italiano alla frutta contaminati con Candeggina -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Residui di un detergente a base disarebbero stati rintracciati in una partita diproveniente dalla Germania e commercializzata anche in Italia con il marchio Baby Love. La segnalazione è stata inviata dalle autorità teutoniche al Sistema rapido di allerta europeo, Rasff. La partita di prodotto contaminata Secondo quanto è stato comunicato i lottiriguardanoal gusto di frutta. In particolare i Baby Love al lampone, fragola e mela. Le confezioni dei lotti incriminati sono quelle da 190 grammi con data di scadenza 5 settembre 2019. La società titolare del marchio e produttrice degliè presente nel nostro Paese da inizio 2017 e ha impiantato due stabilimenti in Trentino e Lombardia, precisamente a Bolzano e Monza. Si tratta della ditta tedesca DM drogerie markt....