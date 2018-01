Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in chiaro su Rai Due e RaiSport! Presentato il palinsesto - 110 ore di diretta : Manca un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e ormai è tutto pronto per l’appuntamento sportivo più importante dell’anno. Oggi, presso il Salone d’Onore del CONI, è stato Presentato il palinsesto della Rai che trasmetterà in chiaro la rassegna a cinque cerchi. Ricordiamo che la diretta integrale di tutti gli eventi sarà esclusivamente su Eurosport ma la tv di stato potrà trasmettere “110 ore di ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Roda : "Obiettivo 10 medaglie" : ... "Dobbiamo assolutamente andare in doppia cifra, una nazione come l'Italia non può limitarsi a una cifra sola - ha affermato Roda - Sarà un evento importante anche per il mondo, l'Olimpiade deve ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ben 110 ore di programmazione sulle reti Rai : Si avvicina l’appuntamento con le Olimpiadi invernali 2018, in programma a PyeongChang dal 9 al 25 febbraio in Corea del Sud. L’evento sarà visibile in diretta sulla Rai, che ha predisposto ben 110 ore di programmazione dedicata. Un’occasione da non perdere per vivere appieno le emozioni che ci regaleranno gli azzurri presenti in Corea del […] L'articolo Olimpiadi invernali PyeongChang 2018: ben 110 ore di programmazione ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Thomas Bach : “Proposte congiunte delle Coree un passo avanti verso spirito olimpico” : Il CIO si è dichiarato particolarmente soddisfatto della partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Apertura importantissima da parte del leader Kim-Jong Un che ha acconsentito a una delegazione di partecipare alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà in Corea del Sud, territorio considerato nemico. Chiarissime le dichiarazioni di Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale: ...

Chi sono i due pattinatori nordcoreani che gareggeranno alle Olimpiadi invernali : L'allenatore e la consorte si sono però guardati bene dal discutere la situazione politica della Corea del Nord con i due allievi, protetti dalle barriere linguistiche. E quasi nulla è emerso sulla ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Giovanni Malagò : “Vogliamo la doppia cifra come medaglie - il sogno è l’oro” : Manca un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e Giovanni Malagò punta davvero in alto come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a InBlu Radio: “Oggi andare alle Olimpiadi è diventato complicato, quasi come vincere una medaglia. In certe discipline per qualificarsi ci sono dei criteri selettivi molto complessi. Per cui ragazzi e ragazze sono massacrati per ottenere il pass olimpico. Abbiamo molte frecce al nostro ...

Le Olimpiadi Invernali scongelano il dialogo tra le due Coree : Pyongyang invierà una delegazione : Le Olimpiadi invernali scongelano il dialogo tra le due Coree: Pyongyang invierà una delegazione Le due delegazioni coreane sfileranno insieme nella cerimonia di apertura. Seul ha proposto che durante i Giochi – che si svolgeranno in Corea del Sud tra il 9 e il 25 febbraio – siano consentiti incontri tra le famiglie rimaste separate […] L'articolo Le Olimpiadi invernali scongelano il dialogo tra le due Coree: Pyongyang invierà ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia - gli outsider e le possibili sorprese : Dopo aver visto il borsino dell’Italia in vista delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che inizieranno tra un mese esatto, andiamo a scoprire oggi quali sono le principali speranze di medaglia azzurre ai prossimi Giochi in Corea del Sud, nonché gli outsider e le possibili sorprese che potrebbero conseguire risultati inaspettati. LE speranze DI medaglia DELL’ITALIA Sci alpino Dominik Paris (discesa, superG, combinata ...

Coree e Olimpiadi Invernali di PyeongChang : i risultati dello storico incontro : La decisione sulle Olimpiadi invernali Lo sport è il linguaggio che unisce. Il primo risultato del dialogo tra le due Coree è un traguardo importante: la Corea del Nord ha deciso di inviare una ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Olimpiadi Invernali - Corea del Nord invia atleti (9 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Renzi lancia Padoan e crede nella rimonta elettorale del PD. In Francia, Apple indagata per il caso-batterie (9 gennaio 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:27:00 GMT)

La Corea del Nord manderà una delegazione di atleti alle prossime Olimpiadi Invernali in Corea del Sud : Che si terranno a febbraio in Corea del Sud, lo stato con cui è formalmente in guerra da decenni The post La Corea del Nord manderà una delegazione di atleti alle prossime Olimpiadi invernali in Corea del Sud appeared first on Il Post.

Al via il dialogo tra le Coree : anche atleti del Nord alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang : Le olimpiadi invernali di Pyeongchang sono l'occasione per riaprire un dialogo interrotto due anni fa. Nella delegazione, ha reso noto Seul, ci saranno atleti, sostenitori, gruppi di performance artistica, team dimostrativo di Taekwondo (arte marziale propria della penisola coreana) e funzionari di vertice

Storia delle Olimpiadi Invernali : Debora Compagnoni - una campionessa di determinazione - più forte degli infortuni : L’urlo chiaro, lancinante, capace di entrare nelle orecchie di chi ascoltava e fare davvero male durante lo slalom gigante di Albertville 1992: è un momento che ha segnato la carriera di Deborah Compagnoni. Non solo perché, in quella edizione in cui aveva già vinto il supergigante sulla francese Carole Merle e sulla tedesca Katja Seizinger era in piena condizione psicofisica per piazzare una doppietta o tripletta e sfondare il muro della Storia ...