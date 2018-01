Obbligo vaccini | duro botta e risposta tra Salvini e Lorenzin

Vaccini - Salvini : noi toglieremo l'ObbligoLorenzin : è l'estremismo dell'incompetenza : Il numero uno del Carroccio detta la futura linea in caso di vittoria elettorale: "Vaccini sì, obbligo no" è lo slogan coniato sui social. Immediate le reazioni del mondo politico, a partire dall'attuale ministro della Salute.

Vaccini - Salvini : “Con noi al governo via l’Obbligo”. Lorenzin : “Per qualche voto gioca con la salute dei bambini” : “Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche“. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini. A stretto giro arriva la replica della ministra uscente della Sanità Beatrice Lorenzin, che guida la lista Civica Popolare (alleata del Pd): “La Lega sui Vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza. La posizione ...

Francia - vaccini : da gennaio 2018 l’Obbligo passa da 3 a 11 : La Francia porta da 3 a 11 il numero dei vaccini obbligatori per la prima infanzia: a partire dal primo gennaio 2018, oltre a quelli contro difterite, tetano e polio, diventano da raccomandati a obbligatori epatite B, Haemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia, pneumococco e meningococco C. La esclude il vaccino contro la varicella, ed include l’anti-pneumococco e l’anti-menigococco C. “Le malattie che si ...

Emilia-Romagna - Obbligo di vaccini per i medici e infermieri : chi rifiuta sarà trasferito : Non sarà un obbligo, come sottolineano i dirigenti di viale Aldo Moro. Ma nemmeno un consiglio spassionato, come borbottano invece i sindacati. La Regione ha messo nero su bianco la sua proposta per ...

Obbligo vaccini : Dal caso Stamina? ai vaccini, dalle polemiche per il Fertility day alla difesa del fondo sanitario nazionale, le nuove leggi sul fumo, i nuovi Lea. Sono stati cinque anni intensi al ministero della Salute quelli di Beatrice Lorenzin, classe 1971, rimasta in carica allo stesso ministero per tutta la legislatura, unica tra i ministri, e segnando il record di più lunga permanenza senza interruzioni nel dicastero di Lungotevere Ripa. ...

Vaccini - lo studio : “L’Obbligo sta funzionando - in aumento tra i bambini” : Il decreto sull’obbligo dei Vaccini è stato “uno strumento decisivo che ha fermato l’incremento delle malattie infettive“. E’ quanto afferma l’articolo ‘The imperative of vaccination put into practice’ pubblicato sul numero di gennaio 2018 della rivista ‘The Lancet Infections Diseases‘, e anticipato sul suo profilo Twitter da uno degli autori, Carlo Signorelli, ordinario di igiene e ...

Vaccini : grazie alla legge sull’Obbligo recuperato il 30% dei bimbi non immunizzati : Carlo Signorelli della Societa’ Italiana di Igiene, Stefania Iannazzo del ministero della Salute e Anna Odone dell’universita’ Vita-Salute di Milano, hanno pubblicato un articolo su Lancet Infectious Diseases relativo al tasso di vaccinazioni, sulla base dei dati preliminari su cinque regioni: grazie all’approvazione della legge sull’obbligo, il 30% dei bambini nati tra il 2011 e il 2015 che non erano stati ...