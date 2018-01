Nuovi concerti di Nek Max e Renga | annunciate 3 date ad aprile | info e biglietti in

Nuovi rumors sui concerti degli U2 nel 2018 - imminente l'annuncio delle date europee del Songs of Experience Tour : Ci saranno un certo numero di spettacoli a Dublino che dipenderanno dalla domanda. La band si adatterà e adatterà indubbiamente la propria attrezzatura alla 3Arena, in quanto lo show attuale è stato ...

Nuovi rumors sui concerti degli U2 nel 2018 - imminente l’annuncio delle date europee del Songs of Experience Tour : Cresce l'attesa per l'annuncio dei concerti degli U2 in Europa: l'ufficializzazione delle date europee del Songs of Experience Tour a supporto dell'ultimo omonimo album rilasciato a dicembre è ormai imminente e ne sono prova i rumors dettagliati dell'ultima ora. Secondo quanto riporta l'Irish Daily Mail, si prevede che gli U2 annuncino un certo numero di spettacoli in Irlanda, alla 3Arena di Dublino, nell'ambito del loro Tour Songs of ...

Nuovi concerti di Biagio Antonacci nel 2018 - aggiunte tre date al Dediche e Manie Tour : biglietti in prevendita : Partito meno di un mese fa e già con otto sold out all'attivo, il Dediche e Manie Tour si arricchisce di Nuovi concerti di Biagio Antonacci in tre città: il cantautore di Rozzano ha annunciato ulteriori appuntamenti dal vivo nei palasport di Napoli, Montichiari e Conegliano per il prossimo maggio. Nell'ambito del Tour a supporto dell'omonimo ultimo album in studio, un progetto coraggioso che mescola sapientemente tanti generi diversi, Biagio ...

Nuovi biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 su Vivaticket - in arrivo un secondo lotto in prevendita : La prevendita dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018, avviata lo scorso 14 dicembre sul circuito Vivaticket, sta per esaurire la sua prima fase. Decine di migliaia i biglietti già venduti per i concerti di VascoNonStop Live 2018, il tour negli stadi che vedrà il rocker di Zocca impegnato in 9 concerti in 5 città italiane dal primo al 21 giugno. Il primo lotto di biglietti messi a disposizione per la prevendita si sta ...

I Nuovi concerti dei Maneskin - tripletta per Milano e Roma : biglietti in prevendita su Ticketone : Altre date per i nuovi concerti dei Maneskin nel 2018: la band di X Factor nel giro di poche ore ha nuovamente registrato il sold out per i concerti precedentemente annunciati. Dopo gli annunci del tour di mercoledì 20 dicembre, e di giovedì 21 dicembre, la band comunica nuovamente il tutto esaurito per le date in programma, ed aggiunge due nuovi appuntamenti live. Le date dei nuovi concerti dei Maneskin si terranno il 20 aprile 2018 al ...

Annunciati due Nuovi concerti di Ennio Morricone a Roma nel 2018 : le date e i biglietti in prevendita : Due nuovi concerti di Ennio Morricone a Roma nel 2018: il musicista italiano si esibirà in due nuovi appuntamenti nella capitale. Si aggiungono, quindi, due date a giugno ai concerti precedentemente Annunciati per il The 60 Years Of Music Tour, una tournée che porterà il Maestro ad esibirsi in numerose città. Alle date già annunciate per il 2 marzo 2018 Nelson Mandela Forum di Firenze, il 4 marzo al Pala Alpitour di Torino e il 6 marzo al ...

I miei Nuovi concerti? Pacchi regalo a sorpresa ogni volta ospiti diversi : Oltre 14mila spettatori, 2mila dei quali provenienti dall'estero. La «10 giorni live» del 63enne pianista e compositore torinese Ludovico Einaudi, in programma al Teatro Dal Verme da questa sera a domenica 17 dicembre (sempre alle 20), è giù un successo ancora prima di iniziare, anche perché tutti i concerti del campionissimo del pianismo strumentale tricolore sono già rigorosamente «sold out».Perché ...

Roger Waters in Italia nel 2018 - due Nuovi concerti tra Lucca e Roma : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018: dopo l'annuncio delle date Italiane previste per la primavera 2018, l'ex componente dei Pink Floyd sarà protagonista di due nuovi concerti estivi. Roger Waters si esibirà a Lucca e Roma per il suo Us + Them Tour nell'ambito del Lucca Summer Festival e del Rock in Roma. I nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018 si terranno l'11 luglio 2018 alle Mura Storiche di Lucca (ex Campo ...

Nuovi concerti per Gianna Nannini nel 2018 : info biglietti in prevendita e calendario aggiornato : Nuovi concerti per Gianna Nannini, tre nuove date nel 2018, nei palazzetti dello sport. Alla vigilia del debutto di domani, per la prima delle due date al Pala Lottomatica di Roma, vengono comunicati tre Nuovi concerti che si aggiungono alla già ricca tournée in programma per i primi mesi del prossimo anno. I Nuovi appuntamenti consistono nei concerti di Gianna Nannini ad Ancona il 30 marzo (Pala Prometeo), a Roma il 10 aprile (Pala ...