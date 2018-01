Novello Novelli è morto Addio al caratterista spalla di Francesco Nuti | il saluto di

È morto a 87 anni Novello Novelli - attore comico toscano conosciuto per i suoi ruoli secondari negli anni Ottanta : È morto a 87 anni Novello Novelli, attore comico toscano conosciuto principalmente per i suoi molti ruoli secondari in alcune popolari commedie degli anni Ottanta e Novanta, e soprattutto per quelle dirette dal regista e attore Francesco Nuti. Novelli, che The post È morto a 87 anni Novello Novelli, attore comico toscano conosciuto per i suoi ruoli secondari negli anni Ottanta appeared first on Il Post.