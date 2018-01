NOVELLO NOVELLI È MORTO Addio al caratterista spalla di Francesco Nuti da Son contento

È morto NOVELLO NOVELLI - spalla di Nuti da Tutta colpa del Paradiso a Il signor Quindicipalle : morto oggi a Poggibonsi (Siena) l'attore Novellantonio Novelli , noto come Novello Novelli , uno degli interpreti simbolo della comicità toscana. Aveva 87 anni. spalla storica di Francesco Nuti aveva ...

Addio al 'toscanaccio' NOVELLO Novelli : 20.26 E' morto a Poggibonsi (Siena), a 87 anni, Novello Novelli, attore di teatro e di numerosi film comici tra gli anni '80 e 2000, divenuti di grandissima popolarità,con ruoli sempre da caratterista con un marcato accento toscano. Novellantonio Novelli (suo vero nome) era nato a Poggibonsi. Lasciò il lavoro di geometra per dedicarsi allo spettacolo:prima come impresario dei fratelli Santonastaso e poi come attore nel 1981 con 'Ad Ovest di ...