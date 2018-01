NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO - Lo sguardo di Artemide Natura Arte

NOTTE del classico - il "Colosimo" aderisce alla IV edizione nazionale : L'evento è in costante crescita di consensi e incassa importanti riconoscimenti dal mondo accademico.

Biella : Al via la NOTTE NAZIONALE del Liceo Classico - recitazioni e letture dei miti antichi : Tuffo nel mondo antico con una straordinaria apertura serale in programma per venerdì 12 gennaio per il Liceo Classico "G. e Q. Sella" di via Addis Abeba di Biella che partecipa alla IV edizione della "Notte ...

A Ragusa la NOTTE NAZIONALE del Liceo Classico : Una serata all'insegna del talento e delle ambizioni degli studenti quella organizzata dal Classico Umberto I di Ragusa

Monica Guerritore testimonial della 'NOTTE NAZIONALE dei licei' : Questa iniziativa si pone l'obiettivo di far conoscere ai ragazzi importanti personalità da prendere come esempio nella vita e nella professione futura e allo stesso tempo di far conoscere il mondo ...

Nuovo allenatore nazionale - chi sarà?/ Italia - Ancelotti ipotesi concreta : contatto nella NOTTE : allenatore nazionale Italia, serve un ct vincente: Ancelotti in pole, ma ci sono tre alternative. Le ultime notizie sulla scelta di Tavecchio e sul suo “peso” per la risposta(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 13:35:00 GMT)

La NOTTE di Belotti : in un mese si è ripreso Toro e Nazionale : Quattro settimane fuori e un rientro persino affrettato, la smania di spaccare il mondo cercando di non spaccarsi. Meglio con l'Inter, ma si vede che non è ancora lui: viaggia a tre cilindri e per un ...