Non è detto | Laura Pausini torna in grande stile

Laura Pausini ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Non è detto” : Laura Pausini ha svelato titolo e data di uscita del suo nuovissimo singolo! Si intitola “Non è detto” e potrai ascoltarlo OVUNQUE a partire dal 26 gennaio. A dare il grande annuncio a tutti i suoi fan sparsi per il mondo è stata la stessa Laura, tramite un post pubblicato sui suoi social. Già da diversi giorni la cantante aveva disseminato una serie di indizi sui social, indizi che lasciavano presagire l’arrivo imminente di ...

Khedira Non si fida dei Roma - Inter e Lazio : bagarre scudetto! E per la Champions… : “Quest’anno e’ diverso dagli altri anni, in cima alla Serie A ci sono tanti top team, il Napoli sicuramente, ma anche Inter, Roma, Lazio, ovviamente la Juventus, per questo e’ ancora piu’ difficile vincere lo scudetto, dobbiamo lavorare ancora piu’ duramente per provare a vincerlo, e’ importante restare concentrati, ma secondo me quest’anno sara’ piu’ difficile ripetersi”. ...

'I grillini? Non capiscono nulla. Mercoledì vedo Grillo'. Cosa ha detto Proto a La Zanzara : Nella puntata di lunedì 8 gennaio de La Zanzara, popolare trasmissione di Radio 24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo , Alessandro Proto , finanziere piuttosto discusso e noto per aver ...

Pizzarotti : 'M5S fa politica sulla pelle dei romani e Raggi Non ha detto una parola' : Sindaco che impressione le fa questa storia? 'Da una parte è evidente che non si possono risolvere i problemi non affrontati in due anni, ma quello che è paradossale è l'atteggiamento tenuto. All'...

Maroni : “Andrò io a Palazzo Chigi? Silvio Non l’ha detto - forse l’ha pensato” : Un passo indietro per farne alcuni avanti. A mezzogiorno Roberto Maroni annuncia ufficialmente per «motivi personali» che non correrà più per le regionali in Lombardia ma non chiude sulla possibilità di impegnarsi ancora: «Sono a disposizione se dovesse servire. Con la politica ho una grande storia d’amore che va avanti da 25 anni. E come tutte le ...

Maroni : "Andrò io a Palazzo Chigi? Silvio Non l'ha detto - forse l'ha pensato" : Nella conferenza stampa a Palazzo Lombardia l'ex governatore oramai ex, sottolinea più volte che non ha 'pretese da formulare alla politica'. Ma quello che lui considera il buon governo in Lombardia ...

Prima ma Non per caso. Avellino come il Napoli : missione scudetto al Sud : Basket, capolista tra programmazione e un occhio all'Nba Dal produttore cinematografico al patron che guida il proprio elicottero, dal mago del tridente al tecnico che sa valorizzare i giovani ...

ACCA LARENTIA quello che Non è stato mai detto. : L'esponente del governo ha quindi concluso: 'La violenza politica è un nemico subdolo che si nasconde dietro l'angolo e non va mai sottovalutato. I giovani caduti negli anni Settanta e Ottanta oggi ...

Allegri : "Scudetto a 96 punti". E su Dybala : "Non può fare il centravanti" : 'Il Cagliari è una squadra in salute, è veloce e riparte molto bene: giocare in casa loro non è semplice, fanno sempre partite di grande intensità'. Massimiliano Allegri invita a non sottovalutare la ...

Torino-Blogna Non solo sul campo : sfida per lo scudetto Non assegnato del ’27 : scudetto Torino Bologna, i due club si contendono il tricolore non assegnato del 1927. Cairo si è mosso con la Figc, dai rossoblù nessuna mossa ufficiale. L'articolo Torino-Blogna non solo sul campo: sfida per lo scudetto non assegnato del ’27 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - si prospetta un mercato Non da scudetto : per competere con la Juve serve il “miracolo di Sarri”! : Economicamente ancora non c’è storia, il mercato di gennaio non darà al Napoli la scossa desiderata dai tifosi, qualora i partenopei dovessero riuscire a vincere lo scudetto sarebbe un vero e proprio miracolo di Sarri. competere con la Juventus non è semplice, una squadra che ha 2-3 soluzioni d’alto livello per ruolo, contro un Napoli che in determinate posizioni ne ha solo una. Nel ruolo in cui Allegri può scegliere tra Cuadrado, ...

Morgan - Asia Argento e la casa pignorata : “Un po’ di rispetto - Non per avermi detto ‘ti amo’ ma come essere umano” : Stoviglie che volano, alimenti che latitano, t-shirt usate vendute all’asta. La nuova vita di Morgan ricomincia a quarantacinque anni. Senza la casa. pignorata dall’ex moglie Asia Argento. #metoo. Questa volta senza Weinstein o il regista/attore italiano che “tirò fuori il suo pene quando avevo 16 anni nella sue roulotte mentre parlavamo del personaggio”. Semmai come una ex moglie qualunque che suona il campanello degli alimenti, e le rimane il ...

Napoli - Hamsik : 'Essere campioni d'inverno Non significa nulla - conta solo lo scudetto a fine stagione' : Terzo gol consecutivo, utile non solo per regalare al Napoli la vittoria a Crotone, ma anche per incoronare il club azzurro come 'campione d'inverno'. Marek Hamsik ha finalmente ritrovato il feeling ...

Stankovic : 'Inter - credi allo scudetto. Spalletti Non dipende da Icardi' : Non conosco la politica della Lazio, non so cosa vorranno fare e quale sia la sua valutazione. Ma io faccio un discorso soltanto tecnico: è cresciuto del 300%, è uno dei cinque migliori ...