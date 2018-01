Nicchi | «Var meglio delle previsioni Su 900 casi | solo 5 errori»

Serie A - Nicchi : 'La Var? Meglio delle previsioni : 5 errori su 900 casi' : La Fifa e la Uefa ci prendono come esempio da esportare perché l'Italia sta diventando, dal punto di vista arbitrale, un punto di riferimento nel mondo. Ritengo offensivo pensare che alcuni arbitri ...

Nicchi : 'La Var? Meglio delle previsioni : 5 errori su 900 casi' : La Fifa e la Uefa ci prendono come esempio da esportare perché l'Italia sta diventando, dal punto di vista arbitrale, un punto di riferimento nel mondo. Ritengo offensivo pensare che alcuni arbitri ...

Nicchi : 'Var meglio del previsto - solo 5 errori su 900 casi' : Nell'ultima giornata di campionati sono state tante le riflessioni sul Var. Le scelte del direttore di gara in Cagliari-Juventus hanno sottolineato come certi aspetti sull'utilizzo della tecnologia ...

Nicchi - Var? Su 900 casi solo 5 errori : (ANSA) - ROMA, 9 GEN - "La Var va meglio delle previsioni. Siamo in grado di poter dire dopo soli 4-5 mesi di applicazione e comunque dopo il girone di andata che i risultati sono positivi. Su 900 ...

Var - Nicchi non ha dubbi : "Il bilancio è positivo : va meglio del previsto..." : "La Var? Su 900 casi, sono stati fatti cinque errori: va meglio delle previsioni, lo possiamo dire". Così Marcello Nicchi , presidente dell'AIA, intervenuto ai microfoni di Radio CRC . "La Var rende ...

Serie A - Nicchi : 'Var - bilancio positivo. Solo cinque errori su 900 casi' : La soddisfazione più grande è che tutto il mondo ci guarda e non guardano Solo gli arbitri bravi, ma i comportamenti, gli stadi, i rapporti con i calciatori, guardano gli allenatori e il calcio ...

Serie A - Nicchi : 'Var? Bilancio ok : su 900 casi solo 5 errori' : La soddisfazione piu' grande - ha concluso Nicchi - e' che tutto il mondo ci guarda e non guardano solo gli arbitri bravi, ma i comportamenti, gli stadi, i rapporti con i calciatori, guardano gli ...

Nicchi : "Non esiste il partito degli arbitri anti-Var" : Il capo del'Aia: "Fin qui il Var ha esaminato 900 casi, solo 70 volte è intervenuto per correggere gli arbitri e solo 5 sono gli errori. Calvarese mai al Var? Anch'io, in carriera..."