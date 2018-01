: #Nicchi traccia un bilancio del #Var: "Su 900 casi, solo 5 errori" - CalcioWeb : #Nicchi traccia un bilancio del #Var: "Su 900 casi, solo 5 errori" -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’, il presidente degli arbitri, Marcello, hato un primodel Var snocciolando dei dati assolutamente positivi: “La Var va meglio delle previsioni. Siamo in grado di poter dire dopo soli 4/5 mesi di applicazione e comunque dopo il girone di andata che i risultati sono positivi. Su 900, in totale, sono stati commessi5 errori. La Var analizza sempre tutto: i gol regolari, fuorigioco, scambio di persone e in 900analizzati, la Var ha quasi sempre lasciato correre perché era corretta la decisione dell’arbitro, in 70 di questi, la Var ha interloquito con l’arbitro in campo e in 20 oconi ha cambiato le decisioni del campo. Su 900, in totale, sono stati commessi5 errori quindi ilè positivo”.(LaPresse/Jennifer Lorenzini)ha poi spiegato: “Lo ...