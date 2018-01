Nevica nel deserto del Sahara | le immagini incredibili

Nevica anche nel deserto del Sahara - le dune si colorano di bianco - : Un video mostra il suggestivo paesaggio in località Ain Sefra, in Algeria. Non è la prima volta che le precipitazioni nevose interessano quella zona, soprannominata "La porta del deserto"

Maltempo Piemonte : abbondanti Nevicate - situazione critica nelle alte Valli : “Le forti piogge delle ultime 36 ore non stanno per ora causando danni gravi nei fondovalle Piemontesi. Continuiamo a monitorare la situazione grazie a un costante contatto con i 553 sindaci dei Comuni montani del Piemonte. nelle Valli di Lanzo e in Val Chisone si sono registrate alcune frane, di dimensione contenuta. In diversi comuni delle Valli torinesi le scuole restano oggi chiuse per evitare spostamenti lungo le tratte provinciali. ...

Nevicate in Piemonte e Val D'Aosta - clima primaverile nel Centro sud - : Roma - L'ondata di maltempo tra lunedì e martedì determinerà copiose Nevicate sulle Alpi Piemontesi e valdostane, investite da un teso flusso sciroccale alle medio-alte quote che esalterà i fenomeni sui settori più esposti, con accumuli davvero considerevoli. Piemonte E VDA - La neve cadrà a 800-900m sulle Alpi Marittime, dai 1000m su Cozie e Graie, oltre i 1200-1400m sul resto del Piemonte e in Valle ...

Intensa Nevicata tra Amatrice e Accumoli - nelle zone del sisma : arrivata la neve nell'alto Reatino e in particolare nelle zone colpite dal sisma dell'agosto 2016. Segnalati i primi disagi alla viabilità ad Amatrice, in particolare tra la Salaria e l'innesto con la ...

Maltempo : Nevica nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25 : Si segnala neve nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25: sulla A24 nevica tra Valle del Salto (Rieti) e Colledara (Teramo), sulla A25 nevischio tra il bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona. I mezzi spazzaneve e spargisale sono al lavoro dalla notte scorsa. L'articolo Maltempo: nevica nell’Aquilano e sulle autostrade A24 e A25 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Nevica nel Reatino - anche nelle zone colpite dal terremoto : nevicate anche nel Reatino nelle scorse ore: numerosi i Comuni imbiancati, in particolare nell’Alto Velino. Fiocchi anche ad Amatrice e Accumoli, i due Comuni tra i più colpiti dal terremoto dello scorso anno. Sulla Picente tratti innevati anche a Leonessa, a Campocatino e Campotosto ai confini con l’Abruzzo. Nel versante Reatino si segnalano tratti innevati anche lungo la Salto-Cicolana, a Morro e lungo la Salaria 4-bis per il monte ...

Cina : Nevicata nello Xinjiang [GALLERY] : 1/4 LaPresse/REUTERS ...

Maltempo - forti piogge e Nevicate in Liguria : frane nel genovese : Genova, 27 dic. (askanews) Nel levante della Liguria proseguirà fino alle 20 l'allerta arancione per piogge diffuse e temporali diramata dalla Protezione civile regionale. I disagi maggiori si sono ...

Eccezionale Nevicata in Pennsylvania : battuti tutti i record nel giorno di Natale - stato di emergenza a Erie [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Allerta Meteo - dalle Nevicate in pianura al Nord - al rischio nubifragi e alluvioni-lampo nelle prossime ore; da un’estremità all’altra : 1/25 ...

Traffico bloccato in A22 - disagi anche nelle valli Problemi e proteste anche a Trento dopo la Nevicata : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Elezioni, le aspirazioni dei consiglieri Da Gilmozzi ...

L'Italia nella morsa del gelo. Nevica da Nord a Sud. Pericolo pioggia ghiacciata sulle strade : L'Italia è imprigionata nella morsa del freddo. Nelle prossime ore il tempo prenderà caratteristiche decisamente invernali, a causa delle correnti gelide che seguono la perturbazione numero 2 di ...

Torino - previste Nevicate nella notte tra domenica e lunedì : Torino, 9 dic. (askanews) Malgrado il vento di oggi che dovrebbe aver pulito un po' l'aria è confermato a Torino anche per domani, dalle 8 alle 19, il blocco delle auto fino alle Eurodiesel 4. nella ...

Perturbazione in arrivo dal nord - pioggia e Nevicate previste nel week end : Roma - Un vasto vortice freddo va intensificandosi sull'Europa centro-settentrionale, dove nelle prossime ore si avranno condizioni di maltempo con neve a tratti anche in pianura. La Perturbazione ad esso collegata avanza verso Sud supportata dall'affondo di una saccatura colma di aria fredda di matrice artica, che affonderà il colpo anche su Mediterraneo e Italia tra l'Immacolata e sabato. Avremo così un peggioramento ...