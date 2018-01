Neve sul Sahara | lo spettacolo del deserto imbiancato foto

Le spettacolari immagini della Neve sul deserto del Sahara : Scienza Napoli di notte tra le foto più belle del 2017 scelte dalla NASA Fotogallery La Terra vista dallo Spazio: immagini che hanno cambiato il mondo Fotogallery Dentro il 'Blue Hole', la misteriosa ...

Freddo sul nord Africa - arriva la Neve nel deserto del Sahara dell'Algeria [VIDEO] : arriva la neve sulle montagne dell'Algeria. Imbiancato il deserto dell Sahara nell'altopiano algerino! La perturbazione nord atlantica che per giorni ha coinvolto il Mediterraneo centro-occidentale,...

Stefano De Martino - sulla Neve torna il sereno con Gilda Ambrosio : Crisi rientrata per Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, che – come documentato da Chi nel numero in edicola da mercoledì 10 gennaio – hanno trascorso le vacanze di Natale in montagna, a Sankt Mortiz, in Svizzera. Se recentemente il gossip aveva insinuato che i due si stessero allontanando, le foto del settimanale diretto da Alfonso Signorini testimoniano una coppia che si è ritrovata. La blogger che ha fatto battere nuovamente il ...

Mitsubishi Eclipse Cross - Con la nuova Suv sulla Neve - VIDEO : L'avevamo già guidata sulle strade assolate della Spagna. Ora, la Mitsubishi ci ha fatto guidare sulle strade innevate di Courmayeur, in Valle d'Aosta, la nuova Eclipse Cross, la Suv di segmento C che richiama le forme della coupé anni 80. Già in vendita. La Suv, che è già nelle concessionarie con un prezzo di attacco di 24.950 euro, è disponibile con il solo motore 1.5 turbobenzina da 163 CV, abbinabile al cambio manuale o all'automatico Cvt. ...

Metri Neve in montagna : muore sull'ambulanza bloccata dal maltempo : E' morta sulla strada per l'ospedale, l'ambulanza bloccata da un albero caduto per le abbondanti nevicate. Ha provocato una vittima l'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord, le ...

Tra airbord e snowrafting - l'estremo sulla Neve. Anche per famiglie : Con i nuovi sport invernali la montagna si vive selvaggia, tra panorami mozzafiato e grandi velocità. Un fiume ghiacciato diventa una pista perfetta per lo snowrafting, che adotta la filosofia del ...

Super nevicate sulle Alpi : Piccolo San Bernardo sepolto da oltre 6 metri di Neve! [FOTO] : Super nevicate in atto sulle Alpi. Gravi disagi e valanghe tra Piemonte e Valle d'Aosta. Accumulo oltre 6 metri al Piccolo San Bernardo. Maltempo/ Le nevicate continuano a sferzare le regioni del...

Tre metri di Neve in poco più di 48 ore : sulle Alpi occidentali adesso non si scia perchè sono sommerse anche le seggiovie [GALLERY] : 1/61 ...

Guidare in inverno : gli esperti sfatano 4 miti sulla guida in condizioni meteo estreme per Neve e gelo : Viaggiare in condizioni di neve e ghiaccio è pericoloso, soprattutto in macchina. Gli automobilisti sono spesso disinformati sui modi più sicuri di agire e prendersi cura di un’auto durante l’inverno. Mito n°1: Si dovrebbe lasciare girare al minimo il motore di un veicolo prima di mettersi alla guida durante l’inverno Mentre potrebbe essere conveniente salire in un veicolo già riscaldato, lasciare che il motore giri al minimo prima di guidare in ...

Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : nessun ferito. Neve e alberi sulle strade - isolate Cervinia e Cogne – FOTO : Nella notte una valanga si è abbattuta su un condominio al Sestriere, comune in provincia di Torino. La Neve ha invaso gli appartamenti fino al primo piano, senza causare feriti. I carabinieri hanno evacuato sette famiglie: in tutto 24 persone, tra cui alcuni bambini, mentre altre cinque si sono allontanate da sole al momento della valanga. Dopo Cervinia, Cogne e Gressoney, in Valle d’Aosta, anche la nota località sciistica ...

Maltempo - bufere di Neve sulle Alpi : notte di paura a Sestriere - valanga si abbatte su un condominio : Una slavina si e’ abbattuto contro un condominio di Sestriere, in Piemonte. Sembra che non ci siano feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Cinque famiglie sono state evacuate. Il condominio travolto dalla slavina e’ il Bellevue che si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, gia’ precedentemente chiusa al traffico proprio per ...

Neve sul Sahara : L’incredibile fenomeno lascia perplessi : Neve sul Sahara: L’incredibile fenomeno E’ uno scenario surreale quello che si sta vivendo nel Sahara dove la Neve ha ricoperto la sabbia del deserto. Si tratta della seconda nevicata consecutiva che interessa l’area, tra le più aride e calde al mondo. Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 furono ottanta i centimetri […] L'articolo Neve sul Sahara: L’incredibile fenomeno lascia perplessi proviene da Essere-Informati.it.