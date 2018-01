Napoli-Verdi | nessuna garanzia di impiego è arrivata da Sarri

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 10 gennaio in DIRETTA : Juve - non solo Emre Can. Il Milan insiste per Jankto - l’Inter stringe per Rafinha. Napoli tra Verdi e Deulofeu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L’Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

Napoli - assalto a Deulofeu qualora saltasse Verdi : Napoli, assalto a Deulofeu qualora saltasse Verdi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, assalto A Deulofeu- Il Napoli medita le nuove strategie di mercato nel corso di questa sessione invernale. E’ chiaro l’interesse per Verdi, il quale però sembrerebbe tentennare. L’esterno del Bologna vorrebbe più garanzie. Il giocatore accetterebbe di ...

Calciomercato : Verdi apre al Napoli - l'Inter va su Deulofeu : Leader in campionato dopo 20 giornate e protagonista della finestra invernale di mercato. Il Napoli è la squadra che, più di ogni altra, sta cercando di rinforzare un organico già di per sè ...

Carli spinge Verdi al Napoli : “Bisogna prendere il treno e mettersi subito a disposizione” : “Ci siamo presi una pausa di riflessione, appena torna dalle vacanze ci siederemo io e lui dinanzi ad un tavolo e decideremo”. Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, ha comunicato di non aver ancora preso una decisione insieme al suo assistito riguardo ad un possibile trasferimento al Napoli. Bisognerà dunque attendere qualche giorno prima di […] L'articolo Carli spinge Verdi al Napoli: “Bisogna prendere il treno e ...

Napoli - primo approccio per Deulofeu : il punto sulle piste Verdi e Politano : Il calciomercato Napoli è sempre in fermento. Obiettivo primario di questa sessione invernale di contrattazioni è certamente la ricerca dell’esterno d’attacco tanto richiesto da Sarri. Questa è infatti la richiesta fatta dal tecnico azzurro al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’allenatore infatti è deciso a puntellare la propria rosa per riuscire a conservare il primo posto in campionato ed andare […] L'articolo Napoli, primo ...

Agente Verdi - Napoli? Stiamo riflettendo : (ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - "Simone al Napoli? Ci siamo presi una pausa di riflessione, appena torna dalle vacanze ci siederemo io e lui dinanzi ad un tavolo e decideremo". Lo ha detto Donato Orgnoni a ...

Calciomercato Napoli - agente Verdi : 'Al ritorno dalle vacanze decideremo' : Una vetta del campionato da consolidare, anche attraverso un investimento importante da fare durante il mercato di gennaio. E' questo l'obiettivo del Napoli, che si muove su più fronti ed è pronto a ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Inter su Mkhitaryan e Deulofeu. Il Napoli stringe per Verdi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...