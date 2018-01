Napoli | ore decisive | se salta Verdi arriva Deulofeu

Napoli - l’assessore alla mobilità : “Tutti i treni passeranno sotto le gallerie” : “Tutti i treni passano nelle gallerie. Non si è mai pensato per un secondo sulla faccia della terra che i nuovi treni dovessero passare per l’asola. Ogni treno è stato progettato in base all’infrastruttura che dovrà percorrere”. Lo ha detto l’assessore alla mobilità del Comune di Napoli Mario Calabrese intervenendo sulla polemica sulla presunta non corrispondenza dei treni della Linea 6 della metropolitana di ...

Aeroporti - lo scalo di Napoli Capodichino incorporerà Salerno Costa d'Amalfi : Il CdA di Gesac, la società di gestione dell' Aeroporto di Napoli Capodichino , sarà chiamato a dare il via libera all'i ncorporazione dell'Aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno . Il progetto di fusione ...

Signori : 'Verdi al Napoli? Deve scegliere con il cuore' : ROMA - 'Non sono la persona che può dirgli cosa Deve fare. Io ho fatto una scelta di cuore, (cioè quella di restare, nonostante le importanti offerte, ndr) e credo sia la scelta migliore. Quello che ...

Verdi al Napoli - accordo con il Bologna. Il calciatore vuole garanzie da Sarri : Tentativo con il Sassuolo già a gennaio Il racconto shock della politica napoletana con gli ultras dell'Hellas Verona

Calciomercato Napoli/ News - 28 milioni per Verdi : si attende la risposta del giocatore (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Chievo Verona lascia libero di andare in Campania Roberto Inglese, trovato il sostituto che accontenterebbe Rolando Maran.

Picco di ricoveri per l'influenza a Napoli : barellopoli al Loreto Mare : E' boom di ricoveri al Loreto Mare, l'ospedale in via Vespucci che ha raggiunto, oggi, la quota di ben 24 barelle nel reparto di Medicina. Medici e infermieri, sono stati costretti a prestare ...

Napoli - la denuncia dell'albergatore : 'I turisti devono fare lo slalom tra scippatori e siringhe di drogati' : 'È vero, abbiamo registrato il boom di turisti durante le festività, ma sono fioccati anche i commenti negativi per il degrado della zona in cui hanno trascorso le vacanze'. È quanto dichiara ...

Napoli - ragazzo accoltellato : denunciati 17 minorenni : L'aggressione al ragazzino che aveva osato guardare il bullo di turno il 18 dicembre scorso. I carabinieri hanno denunciato a piede libero 17 minorenni e la maggior parte dei componenti della baby ...

Napoli - comico si accascia sul palco e muore durante lo show : Si stava esibendo sul palco in uno dei suoi spettacoli comici, quando si è accasciato sul palco ed è morto in pochi minuti. Nulla hanno potuto i soccorsi, subito allertati e accorsi con un'ambulanza: lo showman Felice "Fefè" De Martino, 41 anni, è stato stroncato da un infarto davanti al suo pubblico. Originario di Poggiomarino (Napoli) e molto conosciuto e apprezzato nel Napoletano, De Martino - come racconta il ...

Napoli - Pastore : 'Prepariamoci ad assistere ai festeggiamenti per il settimo Scudetto della Juventus' : Pensate a quanto sarebbe bello un mondo del calcio dove un certo Giacomelli non toglie i rigori già dati, su consiglio-ordine di Rocchi, arbitro di porta, a cui, come tutto il mondo sa, è tanto ...

Diretta/ Napoli Reggio Calabria : streaming video e tv - fattore Carter. Orario e risultato live (basket A2) : Diretta Napoli Reggio Calabria: info streaming video e tv, Orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBarbuto per la quindicesima giornata del girone Ovest di basket A2

Arisa cambia look/ Foto - "volevo sentirmi bella". E racconta l'amore per Napoli : Arisa ha cambiato look, scegliendo, per la prima volta, i capelli lunghi. Alcuni fans, però, non hanno apprezzato questa scelta e la cantante ha risposto alle critiche.