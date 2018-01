Myanmar | per la prima volta l’esercito ammette il massacro di 10 Rohingya Unicef

Myanmar - esercito ammette per prima volta il massacro di 10 Rohingya - : Con un post su Facebook, l'ufficio del capo delle forze armate ha riferito di aver preso preso parte, il 2 settembre, all'incursione contro la minoranza musulmana costretta a fuggire davanti alla ...

Un regalo sotto l’albero per gli studenti del Myanmar : Per Natale, due giovani realtà del Fintech italiano hanno deciso di essere al fianco di ActionAid e di fare un regalo speciale agli studenti del Myanmar, sostenendo il progetto “Una scuola sicura per tutti”....

Rohingya - le parole di Francesco per i musulmani perseguitati in Myanmar : Facciamo vedere al mondo cosa fa l'egoismo con l'immagine di Dio. Tanti di voi mi avete detto del cuore grande del Bangladesh che vi ha accolto. Mi appello al vostro cuore grande perché sia capace di ...

Scontro Renzi-Salvini su blitz naziskin; Papa in Myanmar; Cna : in manovra no impulsi per economia : Scontro TRA RENZI E SALVINI SUL blitz DEI NAZISKIN 'Qualsiasi gesto di violenza va condannato senza se e senza ma'. Il segretario del Pd Matteo Renzi chiede alla politica la condanna unanime del blitz neonazista contro la Rete della solidarieta' di Como. Il giorno dopo l'irruzione, i leader politici si dividono. Per Matteo Salvini 'il problema dell'Italia e' ...

Il Papa ai giovani del Myanmar : siate segni di speranza per tutti : In quanto messaggeri di questo lieto annuncio, siete pronti a recare una parola di speranza alla Chiesa, al vostro Paese, al mondo". Serve la vostra passione per i diritti umani, per la giustizia e ...

Perché il Papa non ha nominato i Rohingya a Myanmar : Era importante fare sapere al mondo che il vescovo di Roma chiedeva di pregare per una minoranza musulmana su cui si era abbattuta la repressione dell'esercito dopo una serie di attentati contro la ...

Myanmar - la persecuzione dei cristiani : Il Paese ha bisogno dell'attenzione del mondo per rafforzare il suo fragile percorso di democrazia". L'APPELLO DEL PAPA "Il futuro del Myanmar deve essere la pace, una pace fondata sul rispetto della ...

PAPA IN Myanmar/ Dio ha bisogno degli uomini per far vedere di cos'è capace : Una minoranza fra le minoranze, certo, ma il PAPA è qui in MYANMAR per loro e grazie a tutti i cristiani che nei secoli sono giunti qui ad aprire la strada. di SILVIO PASERO

Papa in Myanmar - Pechino spera sia 'moderato' sui Rohinghya perché nel Rakhine transitano oleodotti cinesi : ... il tabloid pubblicato dal Quotidiano del Popolo, l'organo di stampa del Partito Comunista, la voce cinese più attenta alle questioni di politica estera. Il corsivista cinese conclude con una punta ...

Rohingya - il Papa in Myanmar chiede "rispetto per ogni etnia" : Il Santo Padre ha incontrato, presso il palazzo presidenziale di Naypyidaw, la leader Aung San Suu Kyi: "Il futuro deve essere la pace"

Myanmar - Suu Kyi al Papa in italiano : «Grazie per essere venuto da noi» : Il colloquio, di 23 minuti, in una sala del corpo diplomatico, nel palazzo presidenziale della capitale. La leader birmana chiede comprensione: la transizione verso la democrazia e i conflitti etnici nel Paese sono una faccenda complessa. Il pontefice: la pace si fonda sul rispetto di ogni gruppo etnico, nessuno escluso

Francesco in Myanmar - prova di forza del generale Hlaing che chiede di essere ricevuto per primo. Sui Rohingya cala però il silenzio : I militari hanno in mano di molta parte dell'economia del Paese, anche a causa di meccanismi corruttivi sviluppatesi nei decenni della dittatura, cominciata nel 1962. Serve la loro approvazione per ...

