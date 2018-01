Sono stati incriminati e rischiano fino a 14 anni di carcere in Myanmar i due giornalisti birmani della Reuters arrestati un mese fa con l'accusa di aver violato una legge che protegge la segretezza di documenti ufficiali. Wa Lone,31 anni,e Kyaw Soe Oom,27,hanno acquisito documenti segreti da 2 agenti che avevano lavorato nel Rakhine, stato dal quale, da agosto scorso,655.000 musulmani di etnia Rohingya sono fuggiti in Bangladesh per un'offensiva militare che ha causato oltre 6.000 morti e che l'Onu ha definito "pulizia etnica".(Di mercoledì 10 gennaio 2018)

