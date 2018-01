Molestie sessuali | James Franco sotto accusa Lui | “Se ho fatto qualcosa di sbagliato

Molestie sessuali - Deneuve : “Stop alla caccia alle streghe - provarci è un diritto dell’uomo” : L’ondata di denunce contro le Molestie sessuali seguita allo scandalo di Harvey Weinstein ha suscitato la contro-reazione di un centinaio di donne francesi, tra cui Catherine Deneuve, che si sono schierate contro questo nuovo «puritanesimo». La famosa attrice, insieme a scrittrici, artiste e accademiche, ha aderito alla lettera aperta, pubblicata d...

James Franco accusato di Molestie sessuali si difende in tv 'Nulla di preciso' - People - Spettacoli : Le accuse sono arrivate su Twitter proprio nella serata dei Golden Globe . James Franco ha vinto come miglior attore in una commedia per The Disaster Artist di cui è anche regista, ed è salito sul ...

Shonda Rhimes dall’accordo con Netflix alle Molestie e relazioni sessuali sul lavoro - le dichiarazioni al TCA 2018 : Oltre che presentare le nuove serie For The People e lo spin-off di Grey's Anatomy, Shonda Rhimes al TCA 2018 - Winter Press Tour di Pasadena ha risposto ad una serie di domande sulla stretta attualità, sia personali che generali. La showrunner di Grey's Anatomy e Scandal ha fatto chiarezza sul suo accordo con Netflix, confermando che resterà comunque legata alla ABC per tutta la durata dei cinque show attualmente in produzione per ...

Golden Globes - il trionfo di Big Little Lies : le Molestie sessuali al centro della miniserie dark con Nicole Kidman : È stata una delle serie più attese del 2017 e ha sbancato ai Golden Globes portando a casa i premi per miglior mini serie tv, attrice protagonista (Nicole Kidman), attrice e attore non protagonisti (Laura Dern e Alexander Skarsgard). In più Big Little Lies ha anticipato sul piccolo schermo il tema delle molestie sessuali, che ha sconvolto il mondo dell’entertainment e che è stato anche al centro anche della 75ma edizione dei Golden ...

Golden Globe 2018/ Vincitori e premi : look total black contro le Molestie sessuali : Golden Globe 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:10:00 GMT)

Nei Golden Globes post Molestie sessuali sorride la Mostra di Venezia : Tre manifesti a Ebbing, Missouri è stato il vincitore della settantacinquesima edizione dei Golden Globe. Il film di Martin McDonagh ha scalzato il favorito La forma dell'acqua di Del Toro, cui è ...

Molestie sessuali tra psicologia e diritto : Il tema delle Molestie sessuali ha già dominato la cronaca anche prima del recente caso Weinstein, il produttore accusato di ricattare famose attrici, chiedendo sesso in cambio di parti nei film da ...

Molestie sessuali : il regista Paul Haggis accusato di stupro e aggressione da quattro donne - Best Movie : Dopo le numerose accuse di Molestie sessuali che hanno sconvolto Hollywood negli ultimi mesi, arrivano delle nuove denunce shock pronte a far discutere gli States e il resto del mondo, il tutto proprio alla vigilia dei Golden Globes . Questa volta al centro del mirino c'è il regista canadese Paul Haggis premio Oscar per Crash – Contatto fisico e sceneggiatore di Million ...

Molestie sessuali - 4 donne accusano il regista Paul Haggis - premio Oscar nel 2004 - People - Spettacoli : NEW YORK - Un altro caso shock di Molestie investe il mondo di Hollywood alla vigilia dei Golden Globes: quattro donne accusano il regista canadese premio Oscar per 'Crash', Paul Haggis, di averle aggredite sessualmente. Una addetta alle pubbliche ...

Vice ha sospeso due importanti dirigenti accusati di Molestie sessuali : Vice, una delle testate digitali internazionali di maggior successo degli ultimi anni, ha sospeso il presidente Andrew Creighton e il direttore del digitale Mike Germano per le accuse di molestie e discriminazioni sessuali emerse in un’inchiesta pubblicata il 23 dicembre The post Vice ha sospeso due importanti dirigenti accusati di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Molestie sessuali - ex reginetta nuovo manager di Miss America : Dopo lo scandalo delle mail sessiste, in cui i manager offendevano e deridevano le concorrenti, il concorso di bellezza Miss America si prepara a una svolta importante. Le denunce hanno spazzato via i ...

Molestie sessuali - si dimette Peter Martins direttore del New York City Ballet : Peter Martins, il 71enne numero uno del New York City Ballet si è dimesso dopo le accuse di Molestie sessuali e di abusi fisici e verbali. Il potente direttore che negli ultimi trent’anni ha forgiato la prestigiosa compagnia di danza, ha inviato una lettera al cda con la quale, come riporta il New York Times, annuncia le sue dimissioni che hanno effetto immediato. “Ho negato e continuo a negare di avere attuato una simile cattiva ...

C'è una nuova offensiva delle star di Hollywood contro le Molestie sessuali : Uma Thurman (Afp) Né Wall Street, né la politica, né il giornalismo si sono rivelati immuni all'epidemia di palpeggiamenti, abbracci eccessivi, baci non richiesti, tutti fenomeni che con termini ...