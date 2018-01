Mini - Presentato il restyling di 3 | 5 porte e cabrio

: Anche Elgato è protagonista del CES 2018 con nuovi prodotti compatibili con HomeKit e un nuovo mini dock Thunderbol… - GanimedeHub : Anche Elgato è protagonista del CES 2018 con nuovi prodotti compatibili con HomeKit e un nuovo mini dock Thunderbol… - esperienziale : Ryze e DJI insieme per Tello, il nuovo toy drone per principianti super economico a 109 euro - Verrà presentato uff… - chiechiIT : #CHANEL ha presentato la nuova campagna #CHANCE2018: una serie composta da quattro mini-film giocosi, che... - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Presentato un'Interessate GamePad per SNES Mini ed altre console Nintendo -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Lapresenta al Salone di Detroit ildelle versione 3, 5let. L'aggiornamento, che porta in dote anche il nuovo logo, riguarda sia il design che i powertrain, inoltre sono previste novità per l'infotainment e le nuove personalizzazioni del programmaYours Customised.Nuovi gruppi ottici, tinte inedite e finiture aggiornate. Una delle novità principali è quella relativa ai gruppi ottici: quelli anteriori, che ella versione base adottano un nuovo una inedita finitura nera, possono essere dotati in opzione della tecnologia Matrix Led per gli abbaglianti a controllo automatico e degli indicatori di direzione integrati nell'anello led esterno, mentre quelli posteriori Led riprendono nel design interno il motivo della Union Jack. Sono previste nuove finiture esterne Piano Black in alternativa a quelle cromate, oltre alle inedite tinte metallizzate ...