Milano dedica un palinsesto alle espressioni artistiche del Novecento

A Milano l'addio a Gualtiero Marchesi. Il sindaco Sala : 'Gli sarà dedicata una via - ma tra 10 anni' : Milano dedicherà una via a Gualtiero Marchesi, 'ma tra 10 anni perché vogliamo rimanere fedeli alle regole, altrimenti è sempre un'eccezione'. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala arrivando al ...

Milano : periferie e bullismo - 5 mln per finanziarie progetti dedicati ai bambini : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Proprio tu, Famiglie creative, Un nido oltre i cancelli, Consiglia-Mi, bambini senza barriere, Adolescenti sicuri. Sono alcuni dei progetti che saranno finanziati, a Milano, con oltre 5 milioni di euro garantiti dalla legge 285 per la promozione di diritti e opportunità

Audio - testo e traduzione di Joanne di Lady Gaga - in radio in Italia il singolo dedicato alla zia prima del concerto di Milano : Arriva in rotazione radiofonica sulle emittenti nazionali Italiane Joanne di Lady Gaga: annunciato come singolo soltanto qui in Italia, in vista del prossimo concerto milanese ma probabilmente anche come test prima di un possibile lancio di tutto il mondo, il brano tratto dall'omonimo ultimo album in studio della poptar newyorkese è certamente uno dei più iconici del disco nonché, nella sua semplicità chitarra e voce, uno dei migliori in ...

Natale : Milano - in Duomo messa con Delpini dedicata a sport : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - Domenica 17 dicembre, sesta domenica dell’Avvento ambrosiano, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà la messa in Duomo alle 17.30. In modo particolare, per questa sesta tappa, monsignor Delpini, si legge in una nota della diocesi, intende rivolgers

A Milano una via dedicata alla Ortese e una galleria alla Ferrieri : Milano, 11 dic. (askanews) I tratti viari che si snodano all'interno del nuovo distretto commerciale urbano CityLife Shopping District di Milano sono stati intitolati ad Anna Maria Ortese e ad Anna ...

Milano dedica una mostra ad Ernesto Guevara : Una delle icone laiche più popolari del ‘900, una persona che ha fatto discutere e dialogare diverse generazioni in tutto il mondo: Ernesto Guevara, il guerrillero heròico immortalato dall’obiettivo di Korda ed entrato nell’immaginario collettivo di generazioni di giovani e…Continua a leggere →

Milano - apre Pornhub : il primo negozio d'Europa dedicato al porno : Quest'anno il Natale a Milano sarà decisamente più hot degli altri. Perché in pieno centro, a due passi da Corso Como, la via più chic&trash di Milano, apre il primo pop-up store di Pornhub, il ...

Tourism Act 2017 : ultima tappa a Milano per il progetto #inLombard1a - dedicato alla formazione degli operatori turistici : Si è svolta oggi a Milano, alla presenza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, la tappa conclusiva del progetto “#inLombard1a”, dedicato alla formazione degli operatori turistici in materia di promozione, attrattività e digitalizzazione, in occasione dell’edizione 2017 del Tourism Act, gli stati generali del turismo lombardo, organizzato dall’assessorato regionale allo Sviluppo Economico e ...

Milano dedica dei giardini al Maestro del calcio Helenio Herrera : Omaggio al “Mago”. In piazza Axum si possono ammirare i giardini Helenio Herrera Gavilán. La Città ricorda così l’allenatore della Grande Inter. Il Comune di Milano ha intitolato al “Mago” lo spazio verde di fronte a San Siro nel ventennale della…Continua a leggere →

Tracklist e data d’uscita dell’album di Radio Italia Live dedicato alle tappe di Milano e Palermo : L'album di Radio Italia Live è finalmente ufficiale. L'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti ha deciso di pubblicare un disco in doppio volume che contiene tutte le emozioni dei due concerti che si sono tenuti nel giugno 2017, uno nella storica cornice di Piazza Duomo e l'altro al Foro Italico di Palermo. Nei due dischi in uscita il 17 novembre prossimo, che s'inseriscono quindi nella giungla d'uscite del mese più ricco dell'anno, ...

Torna "Happy Together" il ciclo di eventi dedicati al mondo felino organizzato dal Crazy Cat Cafè di Milano. Convivendo. Due o più gatti. : (Società Italia Scienza del Comportamento Animale) porterà i partecipanti a capire il mondo e il comportamento felino con tanti consigli utili per rendere felice il proprio gatto e vivere insieme in ...

Julian Assange ospite dello IAB Forum di Milano dedicato ai nativi digitali : ... Cantante e Web Star che nel 2016, all'età di soli 22 anni, è stato il primo in Italia a ottenere il prestigioso riconoscimento del Disco d'Oro solo grazie alle riproduzioni in streaming, e l'Attore ...