Milano Al via l’iter per la fusione di Atm Servizi in Atm

Milano - imprenditore scomparso : cadavere trovato in via Pozzi : Enrico Maccari, era scomparso da Giusbiasco, una frazione di Bellinzona, in Svizzera, il 25 dicembre scorso

Milano - avviato l'iter per la fusione di Atm Servizi in Atm : Milano, 9 gen. (askanews) È stato avviato l'iter per la fusione di Atm Servizi in Atm. Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Milano si è espressa positivamente sulla proposta di delibera di ...

Scalo Milano - saldi al via : Un appuntamento fisso segnato sui calendari e sulle agendine un po’ di tutti. Quest’anno il via ai saldi invernali cade venerdì 5 gennaio, e c’è già chi da giorni sta stilando la propria wishlist per potersi accaparrare ciò che prima delle Feste, proprio non è riuscito a fare suo, e che a Natale, malauguratamente, non è stato considerato come un possibile – e graditissimo – dono da parte di amici e parenti. Dopo le ...

Milano e Pavia - tredici incendi senza una "regia". Ma sempre più pesanti e pericolosi : La tentazione maggiore è quella di cercare un unico filo conduttore per unire eventi diversi, disomogenei. Tesi affascinante e suggestiva, ma non veritiera. Il punto delle indagini sui 13 roghi ad ...

Nel 2017 avviati i vigili di quartiere in 27 aree a Milano : Nel bilancio di attività della Polizia Locale di Milano si contano 410 arresti, 5.729 persone denunciate a piede libero, oltre 21 kg di droga sequestrata, 20 mila esercizi commerciali controllati dall’annonaria, 12.440 incidenti rilevati. L’avvicendamento al vertice del comando della Polizia…Continua a leggere →

Milano - al via rimozione barconi da Naviglio Pavese : Hanno preso il via a Milano le operazioni per smontare e rimuovere i barconi utilizzati come ristoranti dal Naviglio Pavese . Gli operai sono arrivati nella zona, che si affaccia sulla Darsena, con ...

Milano - al via rimozione dei barconi-ristoranti sul Naviglio Pavese : Le operazioni dureranno fino al 5 gennaio. Al momento sono al lavoro 18 fabbri, una quarantina di operai oltre al personale dell'impresa di trasporti. Una trentina gli agenti di polizia locale ...

Milano : al via rimozione barconi-ristorante da Naviglio Pavese : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - Hanno preso il via a Milano le operazioni per smontare e rimuovere i barconi utilizzati come ristoranti dal Naviglio Pavese. Gli operai sono arrivati nella zona, che si affaccia sulla Darsena, con gru e camion per le operazioni che dovrebbero continuare fino a sabato. La

Milano - incendio in mansarda in viale Campania : salvato disabile : Milano Una ventina di persone sono state sgomberate per un incendio scoppiato nella mansarda di un palazzo in viale Campania, a Milano. Un condomino disabile è stato trasportato al sicuro dai vigili ...

Capodanno a Cervia Milano Marittima : cenone e fuochi ai Magazzini del Sale e mega festa sul ghiaccio : Capodanno A Milano Marittima Domenica 31 dicembre a Mima on Ice si festeggia il Gran Capodanno in compagnia degli amici del Papeete e con gli spettacoli dell'arte del fuoco. Dalle 17 , i più piccoli ...

Metrò Milano - nel 2019 ticket Atm a 2 euro : via al reset per la carta di credito ai tornelli : Gli aumenti decisi dal Comune. Atm parte con il sistema contactless che verrà installato a partire dalle prossime settimane: per enetrare in funzione si dovrà...

Metrò Milano - nel 2019 ticket Atm a 2 euro : via ai lavori per la carta di credito ai tornelli : Gli aumenti decisi dal Comune. Atm parte con il sistema contactless che verrà installato a partire dalle prossime settimane: per enetrare in funzione si dovrà...

Milano : M5S - sanzionare chi viaggia senza biglietto non aumentare costo biglietti : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - "Non sarebbe meglio pensare di mettere in pratica soluzioni drastiche per evitare il salto dei tornelli e sanzionare chi utilizza i mezzi di superficie senza biglietti", piuttosto che aumentare "i biglietti dei mezzi pubblici a 2 euro a partire dal 2019". lo dichiara il

Capodanno : Confcommercio Milano - 725 euro a persona per i viaggi : Milano, 29 dic. (AdnKronos) - viaggi a Capodanno per oltre 710mila persone a Milano, Monza Brianza e Lodi, con un incremento, rispetto al 2016, dell’1,2% e una spesa media procapite di 725 euro (maggiore del 20% di quella nazionale). Lo stima l’Ufficio studi di Confcommercio Milano. Sarà, invece, di