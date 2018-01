Milan | mercato in entrata fermo e non si attendono novità

Calciomercato Inter - Ramires : “Sarei felice di approdare a Milano” : Calciomercato Inter, Ramires: “Sarei felice di approdare a Milano” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Ramires – “Sono qui per iniziare la preparazione, poi vediamo cosa succede. Se l’Inter ha parlato con il mio agente è positivo. Se un grande club dimostra Interesse per me, vuol dire che sto facendo bene. Sarei felice di andare ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - ora è André Silva a chiedere la cessione? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il Guangzhou Evergrande, club cinese allenato da Fabio Cannavaro, punta il rossonero Kalinic(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:26:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Locatelli la chiave per Jankto (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il club rossonero non molla la presa per avere Jakub Jankto e mette sul piatto il cartellino di Locatelli(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 13:58:00 GMT)

Ecco come potrebbe essere il nuovo Milan di Gattuso - secondo le voci di mercato Video : Il mercato invernale è iniziato e come al solito tra le squadre di Serie A è corsa all’occasione che possa migliorare la rosa. Ogni squadra infatti attende questa finestra di mercato per operare sia in entrata che, spesso, anche in uscita. E’ il caso, questo, del #Milan che ha necessita' di sfoltire la rosa per consentire a Gennaro #Gattuso di lavorare con un gruppo più ristretto di elementi. I giocatori meno utilizzati [Video] Diversi sono ...

Calciomercato Milan/ News - Baselli in partenza : Mirabelli alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: piace molto il centrocampista del Torino, Daniele Baselli, ma occhio alla concorrenza(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:51:00 GMT)

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Si muove il Milan : Roma, 10 gennaio 2018 - Avanti piano. Senza troppi sussulti. Stenta a decollare il Calciomercato di gennaio , in attesa che già dalle prossime ore negli alberghi Milanesi arrivino procuratori e ...

Calciomercato Milan/ News - André Silva sbarca nella Serie B inglese? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il centrocampista del Tottenham, Dembelè, si avvicina al club rossonero e l'operazione sembra fattibile(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:46:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 10 gennaio in DIRETTA : Juve - non solo Emre Can. Il Milan insiste per Jankto - l’Inter stringe per Rafinha. Napoli tra Verdi e Deulofeu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L’Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

Calciomercato Milan/ News - Dembelè si riavvicina ai rossoneri (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il centrocampista del Tottenham, Dembelè, si avvicina al club rossonero e l'operazione sembra fattibile(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Calciomercato Milan - maxi scambio con il Torino? Video : Il #Milan ha molto deluso in questa prima parte della stagione; dopo le cifre spese nella scorsa sessione di #Calciomercato estivo, infatti, ci si aspettavano decisamente altri risultati. La squadra rossonera non ha mai trovato una vera identita' di gioco e la dirigenza ha deciso di esonerare Vincenzo Montella. Ora alla guida della squadra c'è Gennaro Gattuso, il quale sta facendo grandissima fatica a trovare un equilibrio. Dopo le enormi spese ...

Calciomercato Milan/ News - spunta Bereszynski per la corsia - addio Jankto? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: spunta Bereszynski della Sampdoria per la corsia difensiva della squadra rossonera, piace anche a Inter e Roma.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:28:00 GMT)

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Toro pronto a scatenarsi - colpo Genoa - nuove idee per Inter e Milan : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa ...

Mercato Milan : Gustavo Gomez tra Boca Juniors e Udinese : Milano, 9 gennaio 2018 - Il calcioMercato invernale del Milan vedrà diverse partenze: una di quelle più certe vede come protagonista Gustavo Gomez . Il difensore paraguaiano non è riuscito a entrare ...