Migranti | Libia | 90-100 dispersi

Migranti - affonda gommone al largo della Libia : almeno 50 morti - 100 le persone disperse : almeno 50 persone sono morte nell'ennesima strage di Migranti al largo delle coste libiche , dove un gommone carico di profughi è affondato. Per la guardia costiera di Tripoli le vittime potrebbero ...

Nuova strage di Migranti : affonda un gommone a largo della Libia - almeno 50 morti : Soccorsi tre gommoni in difficoltà, tratte in salvo 300 persone ma almeno un centinaio risultano disperse

I Migranti morti nel naufragio di sabato nei pressi della Libia sono 64 : Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, un’agenzia ONU che si occupa di migranti, i migranti morti nel naufragio al largo della Libia avvenuto il 6 gennaio sono 64. Nelle prime ore era circolata la stima di 8 morti, The post I migranti morti nel naufragio di sabato nei pressi della Libia sono 64 appeared first on Il Post.

Migranti Libia - 2 donne morte. Salvi 290 : 22.45 Migranti Libia,2 donne morte. Salvi 290 Nuova tragedia di Migranti nelle acque tra l'Italia e la Libia: due donne sono morte e 290sono stati tratti in salvo da due imbarcazioni a largo delle coste libiche,all'altezza di Garabulli, 50 km a est da Tripoli, punto di partenza diverso dal tradizionale crocevia a ovest tra Sabrata-Zuara-Zauia. I Migranti,anche di questi due barconi, provengono da diversi Paesi africani. La Libia è solo il ...

Un gommone che trasportava Migranti è naufragato al largo della Libia - ci sono almeno 8 persone morte : Un gommone che trasportava migranti è naufragato sabato al largo della Libia. Stando alle informazioni diffuse finora, i soccorritori hanno salvato almeno 85 persone e hanno recuperato 8 corpi. Il naufragio si è verificato nella mattina, intorno alle 11 a The post Un gommone che trasportava migranti è naufragato al largo della Libia, ci sono almeno 8 persone morte appeared first on Il Post.

Il governo della Nigeria rimpatrierà tremila Migranti dalla Libia - : Accordo tra l'agenzia federale e una compagnia aerea Nigeriana. Nel 2017 i "rientri volontari" sono stati più di 6.500