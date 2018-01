' Mi fanno condoglianze ma sto benissimo'

Del Piero sull'Italia fuori dal Mondiale : "All'estero mi fanno ancora le condoglianze" : ... presso la libreria Rizzoli di Milano, ha parlato della mancata qualificazione dell' Italia al Mondiale del 2018, a distanza di 60 anni dall'ultima volta: 'In giro per il mondo mi fanno le ...

Del Piero sull'Italia fuori dal Mondiale : All'estero mi fanno ancora le condoglianze : Alessandro Del Piero è stato uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano, della Juventus e della nazionale. Pinturicchio ha messo insime 91 presenze e 27 reti al suo attivo con la maglia dell'Italia ed è risultato molto utile nella conquista del Mondiale in Germania nel 2006, visto che siglò il gol del definitivo 2-0, in semifinale, proprio contro i padroni di casa. Del Piero ha anche vestito le maglie delle rappresentative ...

