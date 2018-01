Meteo week-end | parziale miglioramento | ma le perturbazioni atlantiche minacciano

ALLERTA Meteo NEVE EPIFANIA/ Previsioni weekend : accumuli fino a 2 metri al Nord : ALLERTA METEO NEVE EPIFANIA. METEO weekend, Previsioni: accumuli fino a 2 metri al Nord. Le temperature saranno in aumento in tutta Italia, ma al Settentrione ci saranno tormente(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 01:51:00 GMT)

Previsioni Meteo - caldo shock nel weekend dell’Epifania : sarà una Befana mai vista - scampagnate e tintarella come a Pasquetta! : 1/6 ...

Previsioni Meteo - sarà un’Epifania incredibile : nel weekend della Befana caldo record in tutt’Italia - picchi di +25°C al Sud : 1/7 Domenica 7 Gennaio e Lunedì 8 Gennaio ...

Usa - “ciclone bomba” sulla costa est : gelo polare e aeroporti in tilt. Jfk - sospesi tutti i voli. “Meteo peggiorerà nel weekend” : Migliaia di voli cancellati, disagi nella circolazione dei treni e decine di migliaia di persone senza corrente elettrica. Sono gli effetti del “ciclone bomba“, la tempesta che si sta abbattendo in queste ore sulla costa orientale degli Stati Uniti, già da quasi una settimana nella morsa del freddo (che ha causato 17 morti in tutto il paese). In tredici Stati, dalla South Carolina al Maine, è stata emessa l’allerta per la bufera, e i ...

Allerta Meteo USA - il freddo aumenterà ancora nel weekend : scenario da “The Day After Tomorrow” - temperature incredibili [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/4 ...

Allerta Meteo Epifania 2018 : nel weekend della Befana forte vento e caldo incredibile in tutt’Italia - ma anche maltempo al Nord : Allerta Meteo Epifania 2018 – La Befana porta un’altra tempesta sull’Italia, ma stavolta il maltempo colpirà soltanto il Nord/Ovest con forti piogge in Piemonte e abbondanti nevicate sulle Alpi ma soltanto ad alta quota, oltre i 1.000/1.500 metri di altitudine. Ancora una volta, come sta già succedendo in queste ore con il ...

Allerta Meteo USA : l’ondata di aria gelida si intensifica nel weekend [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/3 ...

Previsioni Meteo Lombardia : da domani nuvoloso - perturbazione nel weekend : Secondo le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia, “la regione è interessata da correnti in quota da settentrione che favoriscono tempo stabile su gran parte del territorio. Mercoledì e giovedì correnti in rotazione da ovest e più intense con deboli precipitazioni per lo più su Alpi, Prealpi e Alta Pianura. Venerdì correnti da sudovest senza fenomeni di rilievo. Sabato e Domenica probabile transito di una perturbazione.” domani prevista ...

Meteo : Lombardia - da domani nuvoloso - precipitazioni nel week end : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - Tempo stabile in Lombardia ma soltanto per oggi. Secondo le previsioni di Arpa, mercoledì e giovedì la regione sarà interessata da correnti in rotazione da ovest e più intense che porteranno deboli precipitazioni per lo più su Alpi, Prealpi e Alta Pianura. In particolare

Previsioni Meteo Natale - gli ultimi aggiornamenti sulla possibile sfuriata di gelo e neve del weekend [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Meteo : bel tempo nel weekend in Lombardia - si abbassano temperature : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - Un fronte di aria fredda di origine artica sta valicando in queste ore l'arco alpino, senza tuttavia portare a fenomeni significativi. Nelle prossime ore il tempo andrà progressivamente migliorando, grazie ad aria più asciutta e più fredda, che farà calare le temperatur

Meteo - arriva il grande freddo : nel week end crollano le temperature : Nuova ondata di gelo in arrivo sull'Italia con le temperature che in alcuni casi potranno scendere anche di dieci gradi sotto la media del periodo. Responsabile del crollo termico sarà il ciclone sub-polare "Thor" che a partire...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo e sbalzi termici impressionanti : temperature in picchiata nel weekend [MAPPE e DETTAGLI] : 1/27 ...

Meteo : in Lombardia aumenta la nuvolosità - nel weekend temperature in calo : L’avvicinamento di un fronte freddo da nordovest determina un aumento della nuvolosità in Lombardia, con deboli precipitazioni confinate ai rilievi alpini e prealpini, con isolati sconfinamenti possibili sulla pianura orientale. Secondo il bollettino di Arpa regionale, al debole passaggio perturbato seguirà l’ingresso di moderate correnti settentrionali e di aria fredda di origine artica, con sensibile calo termico atteso sabato in ...