Meteo Protezione Civile | nuova perturbazione domani | piogge e temporali al centro-sud

Meteo - allerta della Protezione Civile : forti temporali in arrivo : Previsioni Meteo allarmanti, scatta l'allerta della Protezione Civile per la perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese che tenderà ad interessare le regioni centro - meridionali...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : allarme rosso e arancione in Veneto mentre il maltempo si sposta al Centro/Sud : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese tenderà, dalla prossima notte, ad interessare le regioni Centro – meridionali determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su medio adriatico, basso tirreno e successivamente sulla Puglia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Protezione civile Campania - allerta Meteo dalla mezzanotte : Napoli , 9 gen. (askanews) La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per il Nord Italia : allarme arancione in Piemonte e Veneto : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte ...

Meteo Protezione Civile : forte maltempo domani al Nord - in estensione anche al Centro-Sud : Nella giornata di domani avremo ancora maltempo marcato al Nord Italia, con fenomeni di forte intensità soprattutto sui settori alpini del Nord-Ovest e del Nord-Est. Ecco il bollettino Meteo della...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il Nord : in arrivo tanta neve - pioggia e vento forte [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, determinerà tra oggi e domani condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, portando precipitazioni localmente abbondanti, a carattere nevoso a quote di montagna, accompagnate da venti forti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le ...

Meteo Protezione Civile : ALLERTA MALTEMPO al Nord domani Lunedi' 8 Gennaio : Condizioni di forte MALTEMPO interesseranno nella giornata di domani il Nord Italia, in particolar modo il Nord-Ovest, dove si verificheranno precipitazioni intense e persistenti che potranno creare...

Allerta Meteo - arriva lo scirocco : Domenica e Lunedì di piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo record - forti venti e sabbia del Sahara al Centro/Sud. I bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Forte maltempo in arrivo sul Nord Italia nei prossimi due giorni: tra Domenica 7 e Lunedì 8 Gennaio avremo piogge torrenziali al Nord/Ovest e abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1.200/1.500 metri di altitudine. Contemporaneamente le temperature aumenteranno ulteriormente al Centro/Sud, dopo i picchi già elevatissimi delle ultime ore. E’ stata un’Epifania pazzesca con +24°C a Palermo e +18°C a Roma, ma farà ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Venerdi' 5 Gennaio : La giornata di domani sarà caratterizzata da un miglioramento complessivo delle condizioni Meteo, anche per quanto riguarda i venti che fra ieri e oggi hanno creato numerosi danni in molte zone...

Allerta Meteo - non solo caldo : nuova ondata di maltempo e venti impetuosi sull’Italia - avviso della protezione civile [MAPPE] : 1/12 ...

Meteo Protezione Civile : domani ancora venti molto forti su diverse zone d'Italia : Meteo Protezione Civile - La giornata di domani vedrà condizioni Meteo generalmente stabili, con precipitazioni relegate soltanto ai settori alpini e all'estremo Sud. Tuttavia avremo ancora...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per i forti venti : “nuova burrasca in arrivo” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese determinerà, nella giornata di domani, una nuova intensificazione della ventilazione sui settori alpini occidentali, sull’Emilia Romagna e sulle regioni centro – meridionali, in particolare su Marche, Calabria e isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Meteo Protezione Civile : maltempo e venti forti domani al centro-sud : Nella giornata di domani una perturbazione di origine nord-atlantica apporterà maltempo al centro-sud, arrecando anche forti venti. Vediamo le zone interessate nel bollettino della Protezione...

Maltempo in arrivo - pesante allerta Meteo della Protezione Civile : pioggia e vento forte nel Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Il transito di un veloce impulso instabile che si inserirà nell’area di bassa pressione di origine atlantica che nella giornata odierna sta interessando il nostro paese, apporterà durante la giornata di domani precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sul basso versante tirrenico e una intensificazione della ventilazione su settori alpini occidentali e regioni centro-meridionali, ove i rinforzi più accentuati ...