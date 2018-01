Mercato - Ramires chiama l'Inter : ''Spero nell'accordo''. Occhio Atalanta - il Liverpool vuole Gomez : ROMA - Il difensore tanto atteso da Luciano Spalletti non è ancora arrivato ma l'Inter sembra molto attiva sul fronte trequartista. Nelle ultime ore, al club nerazzurro sarebbe stato sottoposto il ...

CalcioMercato Inter - Ramires : “Sarei felice di approdare a Milano” : Calciomercato Inter, Ramires: “Sarei felice di approdare a Milano” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Ramires – “Sono qui per iniziare la preparazione, poi vediamo cosa succede. Se l’Inter ha parlato con il mio agente è positivo. Se un grande club dimostra Interesse per me, vuol dire che sto facendo bene. Sarei felice di andare ...

CalcioMercato - Ramires apre all'Inter : 'Sarei felice'. ESCLUSIVA : ... ci sono diverse parti coinvolte: le trattative devono soddisfare entrambi i club, spero si possa arrivare ad un accordo e andare all'Inter", ha proseguito Ramires nella sua intervista a Sky Sport 24 ...

CalcioMercato Inter : Ramires a gennaio? : L’ Inter, almeno fino a giugno, non potrà fare nessun acquisto a causa delle regole imposte dal Fair Play Finanziario, soprattutto se non ci saranno uscite in grado di portare soldi freschi nelle casse nerazzurre (i più indiziati a partire sono al momento Brozovic e Joao Mario). Ancora una volta bisognerà “accontentarsi” di quello che il mercato dei prestiti offre. Una delle possibili entrate low cost di metà stagione si chiama Ramires, ex ...

CalcioMercato Inter - Deulofeu è il sogno. Criscito-Bastoni in arrivo - Ramires si offre - addio a Pastore : Calciomercato Inter Inter al centro del mercato. Nonostante i paletti per operare in entrata, la dirigenza nerazzurra cercherà di assicurare rinforzi a Luciano Spalletti. Il tecnico ha detto a chiare ...

CalcioMercato Inter - Ramires vuole la Serie A : tutto è nelle mani di Suning - la situazione : Calciomercato Inter – L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive sul mercato in questi primi giorni di trattative. Sabatini e Ausilio stanno lavorando su più fronti per provare ad accontentare Spalletti. Proprio Sabatini è volato in Cina per fare un punto con Suning sulla strategia di mercato da seguire. Nel summit avuto ieri a Nanchino è tornato in auge il nome di Ramires, per il quale occore trovare una soluzione in tempi ...

CalcioMercato Inter - vertice in sede : Ramires è più vicino : MILANO - Il vertice è andato in scena nel tardo pomeriggio a Palazzo Saras. Da una parte Piero Ausilio e Giovanni Gardini, dall'altra Luciano Spalletti. La presenza di Walter Sabatini al tavolo è ...

