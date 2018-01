Meraviglie di Alberto Angela Diretta | Toni Servillo racconta la Reggia di Caserta 10

Meraviglie di Alberto Angela ascolti : 5.6 milioni davanti la tv : Tesori che non tutti gli italiani conoscono fino in fondo e che sono il motivo per cui il nostro Paese è ammirato in tutto il mondo. Investire nella cultura, nell'innovazione e nelle eccellenze dell'...

Meraviglie - la bellezza del programma di Alberto Angela conquista l’auditel. Da Leonardo alla Valle dei Templi - con un Camilleri spettacolare : “Buonasera, stiamo per iniziare un viaggio straordinario, unico“. Non è la voce narrante di un film alla Hugo Cabret e in questa frase non c’è, come si potrebbe pensare, un esubero di aggettivi. Anzi, gli aggettivi (e i superlativi, addirittura) sono in questo caso indispensabili. Non siamo al cinema, ma in televisione. Su RaiUno, per l’esattezza. E queste sono le parole con le quali Alberto Angela ha aperto la prima ...