: RT @CybFeed: #BreakingNews Med-7,Gentiloni:sforzo per più coesione - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Med-7,Gentiloni:sforzo per più coesione - CybFeed : #BreakingNews Med-7,Gentiloni:sforzo per più coesione - NotizieIN : Med-7,Gentiloni:sforzo per più coesione -

"La domanda di Europa a livello globale e il momento positivo per tutte le economie europee fanno sì che questo sia il momento giusto per fare unoper una maggioreeuropea". Così il premier, al termine del vertice dei Paesi del Sud dell'Ue, a Roma, sottolineando come i 7 Paesi Med siano concordi nel consolidare i risultati sulla politica migratoria. Nel documento finale i leader dei 7 Paesi invitano a completare l'Unione bancaria e monetaria. E propongono consultazioni popolari sul futuro dell'Ue.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)