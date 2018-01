Med-7 - Gentiloni : sforzo per più coesione : 21.16 "La domanda di Europa a livello globale e il momento positivo per tutte le economie europee fanno sì che questo sia il momento giusto per fare uno sforzo per una maggiore coesione europea". Così il premier Gentiloni, al termine del vertice dei Paesi del Sud dell'Ue, a Roma, sottolineando come i 7 Paesi Med siano concordi nel consolidare i risultati sulla politica migratoria. Nel documento finale i leader dei 7 Paesi invitano a ...

Gentiloni : 'Non sapevo nulla dell'emendamento che assegna 3 milioni a IsiaMed' : Il caso IsiameD irrompe nella conferenza stampa di fine anno del premier Paolo Gentiloni. 'Non ero a conoscenza' ha detto il presidente del Consiglio rispondendo alla domanda del cronista di AGI, 'Se ...

isiaMed gentiloni : Il caso isiamed irrompe nella conferenza stampa di fine anno del premier Paolo gentiloni. "Non ero a conoscenza" ha detto il presidente del Consiglio rispondendo alla domanda del cronista di AGI, "Se fossi a conoscenza di tutti gli emendamenti sarei un pazzo". Leggi anche: una brutta storia finita bene di Riccardo Luna Poche ore prima, su Twitter, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, aveva annunciato di ...

Gentiloni : su economia Italia indietro rispetto a Media Eurozona ma non più fanalino di coda : "Sul piano economico abbiamo messo un punto fermo con la manovra economica, ma resta ancora molto da fare. Non era facile accompagnare la crescita rispettando le regole e non aumentando le tasse. E' ...

Gentiloni : Mediterraneo è sfida per Nato : 16.30 "La Nato ha di fronte sfide inedite che vengono innanzitutto dal Mediterraneo come la radicalizzazione del terrorismo e il traffico di essere umani,contro il quale l'Italia è particolarmente impegnata.C'è bisogno di una condivisone di questa responsabilità da parte della Ue e dei paesi dell'area". Così il premier Gentiloni al seminario dell'assemblea parlamentare della Nato. "La sicurezza vuol dire anche forza economica e ponte di ...

Mediazione di Gentiloni. Così il caso banche scompare dal dibattito : Non solo Renzi ha coperto l'operato dell'esecutivo sulla politica d'immigrazione, ma ha anche evitato di scaricare la patata bollente dello ius soli su palazzo Chigi. Lo aveva fatto in passato ...