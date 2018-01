MAX | NEK | RENGA | meno di due settimane alla partenza di “MAX NEK RENGA | il tour”

Nuovi concerti di Nek MAX e Renga - annunciate 3 date ad aprile : info e biglietti in prevendita su Ticketone : Dopo aver registrato un sold out dopo l'altro, sono stati annunciati Nuovi concerti di Nek Max e Renga: il trio italiano sarà in tour a partire dal 18 gennaio in diverse città italiane. Il tour Duri Da Battere, infatti, è in partenza da Jesolo la prossima settimana, e vedrà i tre cantanti colonne portanti della musica italiana calcare insieme i palchi dei più prestigiosi palazzetti dello sport. Alle date precedentemente annunciate e dopo i ...

MAX Pezzali - Renga e Nek : reunion il primo febbraio al Palapartenope : Una reunion che tutti gli appassionati di musica aspettano. Tre grandi cantautori, che hanno dato il loro personale contributo alla musica italiana con pezzi autorevoli e cantati da più generazioni. ...

Il nuovo singolo di MAX NEK Renga è Fatti avanti amore - in radio dal 4 gennaio : Il nuovo singolo di Max Nek Renga è Fatti avanti amore. Come gli altri già rilasciati, anche questo nuovo singolo rappresenta uno dei successi di uno degli artisti coinvolti nel nuovo progetto del trio, com'è successo per Gli Anni e Il mio giorno più bello nel mondo. La registrazione del brano è avvenuta durante le sessioni di prova per il nuovo tour, che partirà dal 18 gennaio prossimo e raggiungerà tutti i maggiori palchi italiani. Il ...

MAX Pezzali - Nek e Francesco Renga cantano 'Duri da battere' trasformati in cartoni animati : ... 3 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale (CT), 4 febbraio al Palasport di Reggio Calabria, 12 e 13 febbraio al Pala Bam di Mantova, 16 febbraio all'Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova, 20 ...

Gli anni è il nuovo singolo di MAX NEK Renga - in radio a 7 giorni da Il mio giorno più bello nel mondo : Gli anni è il nuovo singolo di Max Nek Renga. Il brano arriva a soli 7 giorni dall'approdo in radio di Il mio giorno più bello nel mondo, canzone portata al successo da Francesco Renga e incisa dal trio durante le prove per il tour. In questo caso, il brano è uno dei grandi successi di Max Pezzali quando ancora militava negli 883. La canzone fa parte del disco La donna il sogno e il grande incubo, nel quale compare anche la ballata Ti sento ...

MAX Pezzali - Nek e Francesco Renga a Panariello sotto l’albero incontrano la parodia di Renato Zero (video) : A un mese dal loro debutto in concerto nei palasport, è arrivato anche il nuovo trio Max Pezzali, Nek e Francesco Renga a Panariello sotto l'albero, per la seconda puntata dello show di Rai1 in diretta dal Modigliani Forum di Livorno venerdì 22 dicembre. Dopo il primo singolo congiunto Duri da battere, sta per cominciare l'avventura live del trio, dal titolo Max, Nek, Renga - Il Tour, che da gennaio 2018 vedrà Max Pezzali, Nek e Francesco ...

MAX PEZZALI - NEK E FRANCESCO RENGA/ Duetto inedito con Renato Zero (Panariello sotto l'albero) : Max PEZZALI, Nek e FRANCESCO RENGA si preparano a dare il via al loro tour, che partirà il prossimo 20 gennaio dall'UnipolArena di Bologna (Panariello sotto l'albero)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 23:42:00 GMT)

Il nuovo singolo di MAX NEK Renga è Il mio giorno più bello nel mondo prima del tour a tre voci : Il nuovo singolo di Max Nek Renga è Il mio giorno più bello nel mondo. Il trio torna quindi in radio dopo l'esordio in Duri da battere, inedito con il quale hanno presentato la loro nuova avventura musicale. Il mio giorno più bello nel mondo, canzone di grande successo di Francesco Renga, torna quindi in radio in una nuova veste e a tre voci. Si tratta della registrazione di una delle prove del tour, che il trio ha tenuto con la band da 9 ...

MAX Pezzali - Nek e Francesco Renga/ Video - insieme nel tour che partirà a gennaio (Panariello sotto l'albero) : Max Pezzali, Nek e Francesco Renga si preparano a dare il via al loro tour, che partirà il prossimo 20 gennaio dall'UnipolArena di Bologna (Panariello sotto l'albero)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 07:08:00 GMT)

MAX - Nek e Renga in tour da gennaio : a Roma due concerti ad aprile : ... 3 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale (CT), 4 febbraio al Palasport di Reggio Calabria, 12 e 13 febbraio al Pala Bam di Mantova, 16 febbraio all'Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova, 20 ...

MAX - Nek e Renga - svelata la scaletta dei concerti : ...Torino 29 gennaio all'Adriatic Arena di Pesaro 31 gennaio al Pala Sele di Eboli (SA) 3 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale (CT) 12 febbraio al Pala Bam di Mantova 16 febbraio all'Arena Spettacoli ...

Svelata la scaletta del tour di MAX NEK Renga - al via dal 20 gennaio in tutti i maggiori palasport : La scaletta del tour di Max Nek Renga è finalmente ufficiale. Il trio ha annunciato quali saranno i brani scelti per la grande tournée che terranno a tre voci, a partire dal 20 gennaio prossimo. Migliaia i biglietti già venduti, che hanno chiamato a raccolta i fan dei tre artisti pronti a interfacciarsi con questo nuovo progetto inaugurato dal singolo Duri da battere. Il brano è quindi il singolo di lancio del nuovo progetto, cui ha fatto ...

MAX NEK Renga svelata la scaletta del tour e i tre singoli in radio da gennaio : ...Pala Sele Eboli (SA) 1 febbraio Pala Partenope Napoli 3 febbraio Pal'Art Hotel Acireale (CT) 4 febbraio Palasport Reggio Calabria 12 e 13 febbraio Pala Bam Mantova 16 febbraio Arena Spettacoli Padova ...

'MAX NEK Renga il tour' : 30 giorni al debutto : ... 3 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale (CT), 4 febbraio al Palasport di Reggio Calabria, 12 e 13 febbraio al Pala Bam di Mantova, 16 febbraio all'Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova, 20 ...