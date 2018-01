Max Giusti dal 20 febbraio al Teatro Olimpico : Max Giusti sarà in scena al Teatro Olimpico di Roma da martedì 20 febbraio con il nuovissimo spettacolo VA TUTTO BENE. Il nuovo one man show targato Max Giusti approda a... L'articolo Max Giusti dal 20 febbraio al Teatro Olimpico su Roma Daily News.

Roma - alla cena di Natale con Totti e tutta la squadra Venditti sbaglia le parole dell’inno. Max Giusti : “La sappiamo meglio di te” : La Roma ha festeggiato il Natale con una cena (il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Roma Cares, come riporta Repubblica). Una festa, alla quale hanno partecipato i giocatori ma anche alcuni ospiti, come Antonello Venditti e Max Giusti. Protagonista di una gaffe che gli è costatata battute e critiche sui social è stato proprio il cantautore Romano che, intonando l’inno scritto da lui, ha cambiato le parole di ...