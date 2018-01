Max Biaggi ha una nuova fidanzata dopo Bianca Atzei? Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono

CONCORRENTI ISOLA DEI FAMOSI 2018 / I primi nomi ufficiali : Bianca Atzei in Honduras dopo l'addio a Max Biaggi : CONCORRENTI ISOLA dei FAMOSI 2018, svelati i primi nomi ufficiali in partenza per l'Honduras: Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Macini nel nuovo cast!(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:31:00 GMT)

Bianca Atzei e gli auguri di Buon Anno : frecciatina a Max Biaggi : Bianca Aztei pensa ancora a Max Biaggi? Bianca Aztei ha dovuto affrontare un periodo molto difficile dopo essere stata lasciata da Max Biaggi. La cantante parteciperà a breve a L’Isola dei Famosi, ma prima ha voluto rivolgere un ultimo saluto al 2017 sul suo profilo Instagram. Ha detto addio al vecchio Anno e lo ha […] L'articolo Bianca Atzei e gli auguri di Buon Anno: frecciatina a Max Biaggi proviene da Gossip e Tv.

OROSCOPO 2018 - CANCRO/ Paolo Fox - il segno di Max Biaggi : nuovo anno all'insegna delle emozioni profonde : OROSCOPO 2018 di Paolo Fox: CANCRO, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno del celebre Renzo Arbore.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:52:00 GMT)

Bianca Atzei/ Frecciatina a Max Biaggi nel messaggio di buon anno : "ho dato tutta me stessa e non me ne pento" : Bianca Atzei pronta a ricominciare ma non prima di aver lanciato una Frecciatina a Max Biaggi nel messaggio di buon anno: "ho dato tutta me stessa e non me ne pento"(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:26:00 GMT)

Max Biaggi i miei figli sono al primo posto : Non c’è nessun ritorno di fiamma con Eleonora Pedron, madre dei suoi due figli, e non è lei la causa della rottura inaspettata con la cantante sarda Bianca Atzei. Max Biaggi, sulle pagine del “Settimanale Vero” confessa: “In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre”. Max viaggia sempre con un beauty case che gli hanno regalato i figli lo scorso Natale con incise le loro iniziali. Loro, Inés Angelica e ...

Max Biaggi : "Dopo l'incidente non voglio perdere tempo in situazioni superflue" : passato un mese da quando Bianca Atzei e Max Biaggi si sono lasciati e ora il campione ha deciso di voltare ufficialmente pagina. 'Tutto è successo in modo veloce - aveva spiegato Bianca Atzei al ...

Max Biaggi dopo la rottura con Bianca Atzei : "Non voglio più perdere tempo in situazioni superflue" : L'incidente in moto, in cui stava per perdere la vita, ha segnato profondamente la vita di Max Biaggi che, come confessato al settimanale Vero, in edicola questa settimana, ha ristabilito l'ordine delle priorità. Il campione di motociclimo, dopo la rottura con Bianca Atzei, ha confessato di volersi dedicare, quasi a tempo pieno, alla crescita ed edudcazione dei due figli, Inés Angelica e Leon Alexander, frutto dell'amore con Eleonora Pedron: In ...

Max Biaggi/ Frecciata a Bianca Atzei? “Non penso a situazioni superflue - ma ai miei figli” : Max Biaggi, Frecciata a Bianca Atzei? “Non penso a situazioni superflue, ma ai miei figli”. Il pilota parla un mese dopo la rottura con la cantante Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 18:33:00 GMT)

Max Biaggi dopo la rottura con Bianca Atzei : “Ora penso solo ai miei figli. Non voglio perdere tempo in situazioni superflue” : “In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre“: parole di Max Biaggi, le prime dopo la separazione con Bianca Atzei. Il pilota ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero nella quale dice di volersi dedicare ai suoi figli. Nessun ritorno di fiamma con Eleonora Perdron ma, aggiunge Biaggi, “quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ...

Max Biaggi parla della fine della storia d’amore con Bianca Atzei : Max Biaggi rompe il silenzio dopo la fine della storia d’amore con Bianca Atzei, da lui lasciata – come aveva dichiarato la cantante – senza un perché. Al settimanale Vero, infatti, l’ex pilota ha fatto intendere che non c’è nessun ritorno di fiamma con la ex Eleonora Pedron, madre dei suoi bimbi, ma che semplicemente ha rivisto le sue priorità in seguito al terribile incidente dello scorso giugno: “In questo ...

Max BIAGGI/ Processo per evasione fiscale - il testimone Giancarlo Fisichella : "confermo - vive a Montecarlo" : Max BIAGGI a Processo per evasione fiscale: chiama Giancarlo Fisichella come testimone, 'confermo, viveva a Montecarlo'. Difesa e l'aiuto del pilota.

Evasione fiscale Max Biaggi - l'ex pilota vive davvero a Montecarlo? Testimone al processo il famoso amico sportivo : Max Biaggi a processo per Evasione fiscale rivendica la sua residenza a Montecarlo, a testimoniare arriva il grande amico del mondo dei motori Max Biaggi, dopo l'incidente sul circuito di Latina e la ...

