Max Biaggi fidanzato? L' ex Eleonora Pedron è tornata single ma nel suo cuore ci sarebbe

CONCORRENTI ISOLA DEI FAMOSI 2018 / I primi nomi ufficiali : Bianca Atzei in Honduras dopo l'addio a Max Biaggi : CONCORRENTI ISOLA dei FAMOSI 2018 , svelati i primi nomi ufficiali in partenza per l' Honduras : Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Macini nel nuovo cast!(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:31:00 GMT)

Bianca Atzei/ Frecciatina a Max Biaggi nel messaggio di buon anno : "ho dato tutta me stessa e non me ne pento" : Bianca Atzei pronta a ricominciare ma non prima di aver lanciato una Frecciatina a Max Biaggi nel messaggio di buon anno: "ho dato tutta me stessa e non me ne pento"(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:26:00 GMT)