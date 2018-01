MAURO ICARDI AL REAL MADRID? La clausola rescissoria la chiave per la permanenza

MAURO ICARDI al Real Madrid?/ “Visite mediche già effettuate” - ma Inter e giocatore discutono del rinnovo : Mauro Icardi al Real Madrid? “Visite mediche già effettuate”, ma Inter e giocatore discutono del rinnovo. Le ultime notizie di calciomercato sul capitano nerazzurro(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:39:00 GMT)

Il campione dell'Inter MAURO ICARDI rimane all'Inter : Notizia bomba quella che aveva dato l'importante tabloid inglese. Mauro Icardi, centravanti e capitano dell'Inter avrebbe potuto firmare con il Real Madrid. Secondo la rivista britannica il passaggio dell'attaccante argentino alla corte di Zinedine Zidane sarebbe stato imminente. Il giornale aveva riportato che il giocatore aveva già sostenuto e superato le visite mediche e stava per aggregarsi alle "merengues". Il Real Madrid sarebbe stato ...

MAURO ICARDI ed il suo messaggio da capitano ai compagni : “ragazzi - vi dico questo” : “Anche se oggi è andata male, io dico a tutti i miei compagni BRAVI. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Oggi abbiamo provato quello che dà una sconfitta e tanti saranno contenti, altri tanti un po’ dispiaciuti come noi… ma comunque si continua ad andare avanti come abbiamo fatto finora. #MI9 #amala #forzainter”. Con un messaggio su Instagram il centravanti e capitano dell’Inter Mauro Icardi, ha tentato di ...

WANDA NARA/ “Con MAURO ICARDI è stato un colpo di fulmine totale” (Verissimo) : WANDA NARA è gradita ospite nel salotto di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin parlerà del suo doppio ruolo di moglie e manager di Mauro Icardi.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 04:04:00 GMT)

Il 6° senso di Wanda : così è 'nato' MAURO ICARDI - el niño del partido : Per averla Maurito è pronto a sfidare il mondo: non ci sono Maradona (e le sue "lobby") o social che possano farlo desistere dal desiderio di conquistarla. Nel 2014 la porta all'altare e ci fa due ...

Ausilio su Icardi : 'La clausola possono pagarla - ma non convinceranno MAURO a lasciare l'Inter' : Intervenuto ai microfoni di Rai Sport , il direttore sportivo dell'Inter ha parlato ampiamente di mercato soffermandosi anche sulla clausola rescissoria da 110 milioni di euro presente nel contratto di Mauro Icardi che il Real ...

(CdS) Wanda Nara su MAURO ICARDI 'Nel suo cuore i colori nerazzurri' : Il lato nascosto di Icardi è stato raccontato dalla moglie-agente Wanda Nara al Corriere dello Sport. L'interesse dei top club europei e di quelli italiani non è un mistero, come non è un mistero l'...

Il clamoroso rifiuto di MAURO ICARDI Video : Mauro #Icardi è sicuramente l'uomo del momento in casa Inter [Video]. Il centravanti argentino è stato protagonista nelle ultime due vittorie dell'#Inter 2-0 all'Atalanta e 1-3 al Cagliari con due doppiette che lo hanno portato in testa alla classifica cannonieri, ex aequo con Ciro Immobile, a quota quindici reti. Ma il lavoro fatto in campo dal capitano sta meravigliando un po' tutti. Icardi, infatti, è sempre stato un rapace d'area, ma gli si ...

Rassegna Stampa - le pagelle di Icardi : tutti pazzi per MAURO : Tre testate, due reti: Berisha neutralizza la prima incornata, poi può solo ammirare lo strapotere aereo di Maurito.' Il Corriere dello Sport (voto: 7.5) 'Fino all'intervallo è ancora in modalità ...

Edicola Gazzetta dello Sport - MAURO ICARDI spicca il volo : Con la doppietta segnata ieri sera Mauro Icardi si porta a 13 reti stagionali, solo due di distanza da Ciro Immobile: lotta per il Pichichi apertissima Nove con il destro, uno con il sinistro e tre di ...

L'Inter punta un rinforzo in attacco : arriva il sostituto di MAURO Icardi : Il mercato nerazzurro ha subito una brutta battuta d'arresto a fine agosto per via di alcune restrizioni introdotte strada facendo dal governo cinese e molti colpi che erano stati preparati dalla dirigenza sono rimasti in canna. Alcuni giocatori sedotti e abbandonati dalL'Inter sono andati altrove, come per esempio Patrik Shick, approdato poi alla Roma, mentre altri sono rimasti nelle rispettive squadre. Ora che il governo cinese ha chiarito ...

Inter - nessuna lesione per MAURO Icardi. 5 giorni di fisioterapia - con l'Atalanta ci sarà : Sospiro di sollievo per l'Inter e per Luciano Spalletti, che al rientro dalla sosta per le Nazionali avrà a disposizione Mauro Icardi. L'attaccante nerazzurro aveva riportato un leggero fastidio al ...