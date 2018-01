Maurizio Costanzo attacca Sonia Bruganelli | le forti parole sulla moglie di Bonolis

Maria De Filippi tra Maurizio Costanzo (“Lo invito a volersi bene”) - figlio Gabriele (“Fiera di lui”) e genitori scomparsi : Maria De Filippi parla di Maurizio Costanzo, del figlio adottivo Gabriele e dei genitori. Se potesse inviare loro un messaggio cosa direbbe? Ecco le sue risposte. Maria De Filippi: “Maurizio Costanzo? Ci tengo alla sua salute” Ecco l'”appello” della conduttrice di Canale 5 al marito, raccolto dal settimanale Chi. “Se lo invito a volersi bene […] L'articolo Maria De Filippi tra Maurizio Costanzo (“Lo ...

Maurizio Costanzo bacchetta Sonia Bruganelli - la moglie di Bonolis : Le parole di Maurizio Costanzo sul comportamento della moglie di Paolo Bonolis La foto della figlia più piccola di Paolo Bonolis a bordo di un jet privato ha alzato un nuovo polverone sulla famiglia del conduttore Mediaset. A postare lo scatto la moglie Sonia Bruganelli, finita al centro delle polemiche per aver ostentato egoisticamente la […] L'articolo Maurizio Costanzo bacchetta Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis proviene da Gossip ...

Raoul Bova - è morto il padre/ L'attore sospende tour teatrale : video - quelle lacrime da Maurizio Costanzo... : Raoul Bova, è morto il padre: L'attore sospende tour teatrale. quelle lacrime da Maurizio Costanzo raccontando il rapporto con il papà: video de L'Intervista. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 13:06:00 GMT)

"Mi sono prostituita - ho lanciato pipì su Sgarbi e una torta in faccia a Maurizio Costanzo". Tutti gli eccessi di Marina Ripa di Meana : La regina degli eccessi. Marina Ripa di Meana ha sempre fatto parlare di sé, anzi: ne ha sempre parlato lei stessa. Ha raccontato tutto, i suoi scandali e le sue avventure, fin dall'autobiografia "I miei primi quarant'anni" uscita nel 1984. È morta a 76 dopo che da 16 era malata di tumore.Due mariti, tanti uomini (anche più di uno alla volta), droga, battaglie e gesti oltre le righe. "Ho fatto di tutto. Compreso prostituirmi ...

RITA DALLA CHIESA/ "Merito di Maurizio Costanzo se sono tornata in tv : mi propongo per Amici..." : RITA DALLA CHIESA: la conduttrice torna in tv con Ieri oggi e italiani. Il merito, confessa è di Maurizio Costanzo, poi rilancia proponendosi per Amici di Maria De Filippi. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:16:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa : "Su Rete 4 condurrò Ieri oggi e italiani grazie a Maurizio Costanzo - su Telenorba Oggi sposi. Farei la giudice di un talent" : Rita Dalla Chiesa ufficializza al quotidiano Libero il ritorno in tv con due trasmissioni su due reti diverse.Su Rete 4 da metà gennaio, in seconda serata, per 6 puntate, presenterà Ieri Oggi e italiani: "Avrà un taglio giornalistico ma molto tranquillo. Racconto come eravamo e quello che siamo Oggi, nella musica, nello sport, nella moda. Parlando di sport puoi anche parlare d'amore. Ci sono tanti blocchi, ospiti e filmati. Roberto Olla, ...

Christian De Sica/ "Il successo? Una bella sferzata me l'ha data Maurizio Costanzo" (Verissimo) : Il popolare attore e show man italiano Christian De Sica è ospite nella nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 in questo sabato pomeriggio. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 17:28:00 GMT)

Maurizio Costanzo a Daniele Bossari : "Gli autori del GF Vip ti hanno servito la vittoria su un piatto d'argento". Lui : "Bel tranello" (video) : Daniele Bossari, vincitore del Grande Fratello Vip 2, ospite del Maurizio Costanzo Show (voto: 6,5) nella puntata di giovedì 14 dicembre su Canale 5, ha ribadito di essere "rinato" grazie al reality show dopo un lungo periodo di depressione.prosegui la letturaMaurizio Costanzo a Daniele Bossari: "Gli autori del GF Vip ti hanno servito la vittoria su un piatto d'argento". Lui: "Bel tranello" (video) pubblicato su Realityshow 15 dicembre 2017 ...

GIULIA DE LELLIS / Video - la gieffina corre in difesa di un fan durante il Maurizio Costanzo Show : GIULIA De LELLIS interviene per difendere un suo fan, preso in giro dagli ospiti e dal conduttore durante la puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 10:31:00 GMT)

