Matrimonio vip a sorpresa! In segreto e atipico | con la sposa in ciabatte

Altre notizie : Matrimonio vip a ...

: Quando si sposano DanieleLagerback? Tra glialanche i concorrenti delVip Fervono i preparativi per ildi DanieleLagerback. Una data ancora manca maentro la primavera, molto probabilmente a maggio. A farlo sapere lo stesso vincitore dell’ultima edizione del[…] L'articolochi cidel ...

a cuore aperto a Radio Dj. Intervistato da Linus e Nicola Savino il conduttore, vincitore del Grande Fratello Vip, parla del suo percorso di vita dentro la casa più spiata di casa Sono entrato al Gf Vip spinto da Franchino (Franco Tuzio, manager dideceduto qualche settimana fa ndr). Per alcuni anni mi sono completamente isolato, sono arrivato a non uscire più di casa. Non mi riconoscevo più nella società L'ex gieffino ...