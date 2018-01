Maria e Stefano hanno litigato? Ecco cos' è successo!

Maria De Filippi - la mossa di Stefano De Martino prima dell'Isola dei famosi : passa con l'agente Lucio Presta : L'avventura di Stefano De Martino come inviato dell'Isola dei famosi parte già con un piccolo strascico di polemiche. Secondo un retroscena di Dagospia , l'ex ballerino di Amici non solo ha mollato il ...

Gossip : Maria De Filippi arrabbiata con Stefano De Martino? L'indiscrezione Video : #Stefano De Martino sta per partire per l'Honduras dove, per i prossimi due mesi e mezzo, ricoprira' il ruolo di inviato dell'Isola dei famosi. Questo nuovo ed importante impegno professionale, però, sembra aver creato dei problemi tra il ballerino e la sua 'mamma artistica', #Maria De Filippi; Dagospia, infatti, sostiene che la conduttrice non vedrebbe di buon occhio i tanti cambiamenti che il suo 'pupillo' sta apportando alla sua vita, in ...

Amici di Maria De Filippi : Stefano De Martino lascia - destinazione Isola dei Famosi : “Volevo dedicare un attimo di trasmissione a Stefano perché va a fare l’inviato dell’Isola. In bocca al lupo da tutti noi. Il miglior modo di salutarti è ballare con Elena”. Così Maria De Filippi ha confermato la notizia apparsa sul settimanale Chi: Stefano De Martino sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi in partenza a fine gennaio su Canale 5. Un impegno che lo porterà in Honduras lontano da Amici sia il ...

