Maltempo | Sestriere torna alla normalità | domani scuole aperte

Maltempo - Sestriere : la situazione viabilità sta rientrando - molte le strade riaperte [ELENCO] : Prosegue a ritmo serrato il ripristino dei tratti della viabilità provinciale interessati dalle piogge e dalle nevicate dei giorni scorsi. Alle 15 è prevista la riapertura totale della Strada Provinciale 23 del Sestriere anche nel tratto tra Sestriere Borgata e Pragelato Plan, rimasto chiuso sinora a causa del pericolo di slavine nella frazione Duc di Pragelato. È stata sgomberata e ripulita l’intera carreggiata della Strada Provinciale 215 da ...

Maltempo Torino : riaperta la strada provinciale del Sestriere : E’ stata necessaria un’intera giornata di lavoro di uomini e mezzi del Servizio Viabilita’ della Citta’ Metropolitana di Torino per la riapertura del tratto tra Sestriere Colle e Sestriere Borgata della strada provinciale 23 del Sestriere, che e’ nuovamente transitabile da questa sera, mettendo cosi’ fine all’isolamento di Borgata. Il tratto della provinciale 23 che va da Cesana a Sestriere Colle – ...

Maltempo - portiere del Chievo bloccato a Sestriere : “Stiamo bene” : “Siamo stati senza corrente, bloccati in hotel, pero’ stiamo bene”. E’ il racconto di Stefano Sorrentino, portiere del Chievo Verona che ha approfittato della sosta del campionato per trascorrere alcuni giorni di vacanza al Sestriere, ospite di un albergo della nota localita’ sciistica colpita da una fitta nevicata che ha causato anche una valanga su un condominio. Il calciatore ha pubblicato sul suo profilo Twitter ...

Maltempo Piemonte : torna il sereno - a Sestriere non nevica più : Migliora il tempo sul Piemonte da giorni interessato da pioggia e neve. Come anticipato dalle previsioni dell’Arpa, le precipitazioni che nelle scorse ore erano diminuite di intensita’ si stanno esaurendo. Dopo 48 ore non nevica piu’ al Sestriere, dove la situazione resta critica per gli oltre due metri raggiunti dal manto nevoso. A Torino, come nel resto della pianura, non piove piu’. Nella notte e’ prevista una ...

Maltempo - la direttrice : “Il Villaggio Olimpico di Sestriere è sicuro” : “La nostra e’ una delle strutture piu’ sicure di Sestriere”. Lo precisa all’ANSA Francesca Milesi, la direttrice del Villaggio Olimpico, realizzato per i Giochi del 2006 e oggi adibito a hotel e residence, dopo che questa mattina una trentina di stanze sono state invase dalla neve caduta da un cornicione. “Le finestre delle camere del personale sono saltate – spiega la direttrice della struttura -. I ...

Maltempo - alcune frazioni di Sestriere ancora isolate : Torino, 9 gen. (askanews) Dalla riunione di oggi del Centro coordinamento soccorsi di Torino, CCS, si è evidenziato il quadro degli interventi in atto nella provincia. La situazione più critica resta ...

Maltempo Sestriere - albero caduto blocca unambulanza : muore una donna : Una donna di 70 anni, colpita da emorragia cerebrale, è morta a bordo di un'ambulanza che, dopo averla caricata a Sestriere , è rimasta per alcuni minuti bloccata da un albero caduto sulla strada ...

Maltempo - evacuato Villaggio Olimpico di Sestriere : Un centinaio di persone sono state evacuate dal Villaggio Olimpico di Sestriere, la struttura realizzata per i Giochi del 2006 e oggi adibita a hotel e residence. La decisione è stata presa dopo che ...

Maltempo Piemonte : evacuato Villaggio olimpico a Sestriere : Dopo la valanga che questa notte ha invaso 15 appartamenti di un condomino di Sestriere, nella medesima località Piemontese la neve caduta da un cornicione del tetto è entrata in una trentina di stanze nel seminterrato del Villaggio olimpico: l’intero piano con un centinaio di persone è stato evacuato ma non si registrano feriti, salvo un addetto del personale che presta servizio al Villaggio che avrebbe battuto un polpaccio in un armadio ...