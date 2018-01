Maltempo Piemonte | la Protezione Civile chiude la sala operativa

Tregua Maltempo sul Piemonte - ma restano case isolate e scuole chiuse : È Tregua maltempo sul Piemonte, dopo i gravi disagi causati dalle abbondanti nevicate in montagna e dalle piogge in pianura. A Sestriere si continua a lavorare per ripristinare il collegamento con ...

Maltempo : tregua in Piemonte - ma resta alto il rischio valanghe : Situazione meteo in miglioramento in Piemonte, dopo i disagi causati dalle nevicate in montagna e dalle piogge in pianura. A Sestriere le scuole oggi rimangono chiuse e si continua a lavorare per ripristinare il collegamento con Pinerolo. Il sindaco Valter Marin ha firmato un’ordinanza con cui si chiede “la rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi sporgenze o in genere da qualunque posto elevato“. resta alto il rischio ...

Maltempo Piemonte - Uncem : “Vietato distinguere tra montagna povera e montagna ricca” : “La situazione meteo sta migliorando nelle Valli Torinesi e dalla Val Chiusella alla Val di Susa, passando per Valli di Lanzo e per le Valli Chisone e Pellice, la pioggia pare concedere una tregua“: lo spiega Marco Bussone, vicepresidente Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) Piemonte. “Nelle ultime ore sono stati operativi solo nelle valli Torinesi oltre 250 volontari di protezione civile e Corpo Aib. Le frese ...

Maltempo Piemonte : torna il sereno - a Sestriere non nevica più : Migliora il tempo sul Piemonte da giorni interessato da pioggia e neve. Come anticipato dalle previsioni dell’Arpa, le precipitazioni che nelle scorse ore erano diminuite di intensita’ si stanno esaurendo. Dopo 48 ore non nevica piu’ al Sestriere, dove la situazione resta critica per gli oltre due metri raggiunti dal manto nevoso. A Torino, come nel resto della pianura, non piove piu’. Nella notte e’ prevista una ...

Maltempo Piemonte : ambulanza bloccata a Sestriere - muore donna : Tragedia a Sestriere: una donna di 70 anni è morta mentre si trovava a bordo di un’ambulanza che la stava trasportando in ospedale, in codice rosso, per un grave malore. Il mezzo è rimasto bloccato a causa di un albero crollato per il Maltempo, che ha invaso la carreggiata. I vigili del fuoco hanno sgomberato la strada, ma la donna è deceduta durante. L'articolo Maltempo Piemonte: ambulanza bloccata a Sestriere, muore donna sembra essere ...

Maltempo Piemonte - il sindaco di Cesana : “Ridurre al minimo gli spostamenti” : Il sindaco di Cesana Torinese, Lorenzo Colomb, rende noto che “al momento non si registrano particolari criticita’ sul nostro territorio“. Il primo cittadino invita la popolazione “a ridurre al minimo gli spostamenti sulle strade“, a “muoversi solo in caso di necessita’” e a “non sostare in prossimita’ degli alberi e di pendii per il rischio di caduta e distacco di valanghe“. ...

Maltempo Piemonte - Arpa : picchi di circa 300 mm di pioggia e fino a 2 metri di neve [DATI] : Nelle ore centrali della giornata di oggi è previsto un esaurimento delle precipitazioni su gran parte del Piemonte. Secondo quanto riporta l’Arpa regionale, “le piogge più intense si sono verificate sulla fascia prealpina dalle Alpi Pennine alle Alpi Cozie, con valori più significativi nella zona dell’alto bacino del Sesia e nelle Valli di Lanzo. Nella notte le piogge si sono intensificate anche sulla zona dell’alto ...

Maltempo Piemonte : pericolo valanghe - strade chiuse nel Vercellese : chiuse la provinciale 10 Rimasco-Rima e la strada comunale della Val Vogna, nel territorio di Riva Valdobbia, in provincia di Vercelli, a causa del rischio valanghe. In via precauzionale la Commissione valanghe dell’Unione Montana ha deciso la chiusura della strada che da frazione Ferrate di Rimasco porta verso Carcoforo, che rimane isolato. L'articolo Maltempo Piemonte: pericolo valanghe, strade chiuse nel Vercellese sembra essere il ...

Maltempo - situazione drammatica tra Piemonte e Valle d’Aosta : 3 metri di neve a Sestriere e Cervinia - 450mm di pioggia a valle [FOTO] : 1/11 Cervinia ...

Maltempo Piemonte : frana travolge auto a Cuneo - illesi gli occupanti : L’ondata di Maltempo che sta interessando il Piemonte sta colpendo anche la provincia di Cuneo: le piogge intense hanno provocato allagamenti e smottamenti soprattutto nella zona della della Valle Tanaro e della Valle Po, dove si sono registrati da 80 a 100 mm. Segnalati allagamenti a Faule e Racconigi. Nella notte uno smottamento ha travolto un’auto di servizio di una squadra di tecnici Enel, impegnati per una riparazione della ...