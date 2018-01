Maltempo Basilicata | 7 5 milioni all’agricoltura per le nevicate e gelate del 2017

Maltempo Basilicata : 7 - 5 milioni per danni dalla nevicata di gennaio 2017 : “Ammontano ad oggi a 7,5 milioni di euro le risorse che sono disponibili per i danni causati dalla nevicata del gennaio 2017, di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono ai 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata, comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni, su un totale di circa 14 milioni di euro di disponibilità nazionale ...

Maltempo - Basilicata : “Aumento dei prezzi di frutta e verdura” : Anche in Basilicata si sono fatti sentire gli effetti del meteo sul costo della spesa: nel 2017, secondo la Coldiretti lucana, si e’ infatti registrato un “rincaro record” del 3,6% dei prezzi degli alimentari non lavorati, come frutta e verdura (pari al triplo della media annuale), e dell’1,9% per l’insieme dei prodotti alimentari. “Si tratta del risultato – e’ scritto in una nota diffusa ...

Maltempo : prorogato lo stato di emergenza in Molise e Basilicata : Pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del Consiglio dei ministri che stabilisce la proroga dello stato di emergenza per ulteriori sei mesi in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a gennaio 2017 in Molise e nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 in Basilicata. L'articolo Maltempo: prorogato lo stato di emergenza in Molise e Basilicata sembra essere il primo su Meteo Web.

Cdm proroga stato d'emergenza in Basilicata e Molise per Maltempo : Roma, 18 dic. (askanews) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato: la proroga, per ulteriori 180 giorni, dello stato di emergenza in conseguenza degli ...

Maltempo Basilicata : vento forte nel Potentino - caduti diversi alberi : Forti raffiche di vento nella notte nel Potentino: caduti diversi alberi che hanno anche danneggiato abitazioni e automobili parcheggiate o in transito. Un centinaio gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per liberare la sede stradale da alberi, rami e cartelli stradali. Non vi sono feriti e la situazione sta tornando alla normalità. L'articolo Maltempo Basilicata: vento forte nel Potentino, caduti diversi alberi sembra essere il primo ...

Maltempo Basilicata : problemi di erogazione idrica in 23 Comuni : A causa dell’intorbidimento delle sorgenti del Frida a seguito del Maltempo, si potranno verificare disagi in 24 Comuni della Basilicata da oggi e per le prossime 24 ore, secondo quanto reso noto da Acquedotto Lucano. Interessati gli abitati di Noepoli, Senise (Potenza), Valsinni, Colobraro, Tursi, Montalbano Jonico, Craco, Pisticci, Ferrandina, Miglionico, Pomarico, San Mauro Forte, Stigliano, Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Salandra, ...

Maltempo Basilicata : a rischio il litorale jonico - le mareggiate lo stanno divorando : Con le mareggiate dell’ultimo periodo si acuisce il fenomeno dell‘erosione costiera in atto sulla costa jonica ed in particolar modo a Scanzano jonico, in provincia di Matera. In località ”Terzo Madonna” il forte moto ondoso ha letteralmente divorato il litorale perché prima ha fatto sparire la fascia sabbiosa di circa 150 metri e poi ha raggiunto l’area asfaltata adibita a parcheggio, facendo crollare un muro di ...