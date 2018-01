Malore per 100 allievi della polizia penitenziaria : Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Almeno 100 allievi della scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte (Savona), frequentata da 274 diplomandi, si sono sentiti male ieri notte accusando forti dolori addominali. In un primo momento si è pensato ad un'intossicazione alimentare ma a quanto si apprend

Terza puntata di Romanzo Famigliare su Rai1 - anticipazioni e promo del 15 gennaio : un Malore per Micol : Con la Terza puntata di Romanzo Famigliare, in onda lunedì 15 gennaio su Rai1, la fiction di Francesca Archibugi raggiunge il giro di boa: il terzo dei sei appuntamenti con questo family drama ambientato a Livorno, con l'Accademia della Marina Militare sullo sfondo, vedrà acuirsi i contrasti tra i protagonisti mentre procede la gravidanza indesiderata della loro figlia. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI Rai1 CON VITTORIA ...

Mantova - scuolabus fuori strada per Malore dell’autista 23 feriti - due gravi - Il video : Gli studenti stavano facendo ritorno a casa dopo le lezioni. A bordo dell’autobus c’erano 28 studenti. L’autobus ha sbandato a causa di un malore del conducente. Il conducente del bus e una ragazzina con l’elisoccorso all’ospedale di Brescia in codice rosso

Mantova - scuolabus fuori strada per Malore dell’autista 23 feriti - due in codice rosso : Gli studenti stavano facendo ritorno a casa dopo le lezioni. A bordo dell’autobus c’era una cinquantina di ragazzi. L’autobus ha sbandato a causa di un malore del conducente

Malore per un bimbo sulla A1 : staffetta della polizia stradale : Storia a lieto fine per un bimbo che viaggiava, insieme ai genitori, sulla A1, l’Autostrada del Sole. Il piccolo, di cinque anni, è stato colpito da una crisi respiratoria e subito soccorso anche grazie all’intervento della polizia stradale di Orvieto, mentre si trovava lungo l’Autostrada del Sole, a bordo di un’auto, insieme ai suoi genitori. Il piccolo, affetto da morbo di Batten, si stava dirigendo all’ospedale ...

ENZO AMORE/ Wrestling - Malore per il campione dei pesi leggeri : le sue condizioni (WWE News) : ENZO AMORE: il campione del roster di Raw, detentore del titolo WWE Cruiserweight Championship, ha accusato un malore: l'aggiornamento sulle sue condizioni di salute. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 19:37:00 GMT)

Incinta colta da Malore : si era licenziata per un posto comunale - ma salta l'assunzione : Una crisi politica che anticipa il voto della prossima primavera, quando si deciderà il nuovo sindaco della città di Massa.

Roma. Valerio Gazzelloni - soccorso dal 118 per un Malore : muore a casa dopo due ore : ROMA muore nella sua abitazione due ore dopo aver avvertito un dolore al petto durante un esercizio in palestra. Al momento del malore, avvenuto nel centro sportivo Vigor di Colli Aniene a Roma, gli ...

Sospesa per Malore la gara di volley femminile tra Busto Arsizio e Novara : Sospesa per un malore in tribuna la gara di volley femminile di serie A tra Busto Arsizio e Novara: Il match è poi ripreso regolarmente dopo l'intervento dei paramedici con un defibrillatore.

Malore per Vittorio Cecchi Gori - ricoverato in ospedale a Roma : è gravissimo : Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione all'ospedale Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Le sue condizioni sono serie ma stabili

Sacrificio d'amore/ Anticipazioni 22 dicembre 2017 : Malore e grande paura per Maddalena : Sacrificio d'amore, Anticipazioni del 22 dicembre 2017, in prima Tv su Canale 5. Brando rivede Silvia, ma la donna lo allontana. Tommaso riceve una rivelazione shock. (Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 21:20:00 GMT)

Sacrificio d'amore - anticipazioni terza puntata : notizia drammatica per Brando che coinvolge Silvia - grave Malore per Maddalena : Venerdì 22 dicembre alle 21.25 su Rai1 andrà in onda la terza puntata della fiction Sacrificio d'amore (voto: 5,5). prosegui la letturaSacrificio d'amore, anticipazioni terza puntata: notizia drammatica per Brando che coinvolge Silvia, grave malore per Maddalena pubblicato su Realityshow 21 dicembre 2017 18:30.

Le Iene - Nadia Toffa torna dopo il Malore : "Sto bene - grazie per l'amore che mi avete dato" Video Fb : Nadia Toffa racconta a Le Iene Show per la prima prima cosa le è accaduto due settimane fa quando è stata colpita da un malore che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Tanto che...

Le Iene - Nadia Toffa torna dopo il Malore : "Sto bene - grazie per l'amore che mi avete dato" Video Fb : Nadia Toffa racconta a Le Iene Show per la prima prima cosa le è accaduto due settimane fa quando è stata colpita da un malore che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Tanto che...