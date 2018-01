Madi - la casa che si costruisce in sei ore : Il futuro dell’edilizia sembra sempre più orientato verso lo sviluppo di case prefabbricate, con l’obiettivo di applicare i principi base della produzione industriale anche in un settore tanto legato all’artigianalità come quello delle costruzioni. Lo abbiamo visto con la presentazione di LeapHome, il prototipo di abitazione prefabbricata di design messo a punto da LeapFactory, e lo rivediamo ora nella proposta ...

Gf Vip - Ignazio Moser : "Agendina con i voti buttata - in casa di Cecilia c'è un arMadio senza ante" : In una lunga intervista, rilasciata al settimanale Chi, in edicola questa settimana, Ignazio Moser, una volta per tutte, ha messo la parola fine ad alcuni quesiti che hanno animato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Come l'esistenza di un'agendina in cui il ciclista dava i voti alle sue amanti in camera da letto: Mi sono pentito di aver detto che avevo un'agendina con i voti che davo alle mie ex ragazze. Appena sono tornata a casa ...

Madi : La casa prefabbrica antisismica ed ecologica! : In Italia vi sono molte zone a forte rischio sismico. Per questa ragione si stanno sempre più cercando di realizzare prodotti che possano aiutare la popolazione in caso di criticità sismica.Cavalcando quest’onda innovativa, è nata MADi, la casa prefabbricata in legno, ecologica antisismica e modulare. MADi è l’acronimo di Modulo Abitativo Dispiegabile, un’idea brevettata per una casa totalmente ripiegabile su sé stessa, facile da montare ...

Madi : La casa prefabbrica antisismica ed ecologica! : In Italia vi sono molte zone a forte rischio sismico. Per questa ragione si stanno sempre più cercando di realizzare prodotti che possano aiutare la popolazione in caso di criticità sismica.Cavalcando quest’onda innovativa, è nata MADi, la casa prefabbricata in legno, ecologica antisismica e modulare. MADi è l’acronimo di Modulo Abitativo Dispiegabile, un’idea brevettata per una casa totalmente ripiegabile su sé stessa, facile da montare ...