M5S | open day Rousseau il 13 gennaio a Salerno

Etruria - Ghizzoni su Carrai : “Amico - non interlocutore politico”. Al M5S : “Fondazione Open? Sono un asociale…” : “Per me Carrai era un amico, una persona che conoscevo, non ho pensato al suo ruolo (in quel momento ndr), lui stesso nella mail dice ‘mi è stato chiesto di…'” Lo ha detto l’ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni in commissione di inchiesta sulle banche commentando la mail di Marco Carrai in cui quest’ultimo lo sollecitava su Banca Etruria. “Non l’ho mai considerato un interlocutore politico” ...